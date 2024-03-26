MLB》不是一個人！大谷首談水原涉賭 道奇高層與隊友相挺讓日網友感動

大谷翔平。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本球星大谷翔平前任專屬翻譯水原一平涉賭風波，不但遭道奇隊開除，大谷團隊也指控水原竊取大筆金錢。大谷翔平今天與翻譯艾爾頓（Will Ireton）親上火線說明水原涉賭案，根據《洛杉磯時報》報導，除了道奇隊高層外，道奇投手凱利（Joe Kelly）與工具人赫南德茲（Kike Hernandez）也現身在記者會現場，以行動力挺大谷。

《洛杉磯時報》記者哈里斯（Jack Harris）描述今天記者會現場狀況，大谷翔平不是一個人走進記者會，道奇主席凱斯頓（Stan Kasten）、總教練羅伯斯（Dave Roberts）、總管高梅茲（Brandon Gomes），連凱利與赫南德茲、以及其他公關人員也到現場。

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哈里斯指出，除了低頭看準備好的聲明外，大谷基本上都看著前方，記者會現場其他道奇球員和官方人員都沒有太多的反應。

對於道奇高層與隊友們到場力挺大谷，讓部分日本球迷感到欣慰，「他（大谷）不是一個人真是太好了。」、「大家都在保護大谷桑」、「眼淚都要流出來了。」

「對於一位我相信的人做過這些事情，我感到非常難過與震驚。」大谷翔平表示，水原一平從他的帳戶中偷錢、還一直說謊，「我從不賭運動、也沒有主動匯錢給博弈公司。」、「我從來沒有在棒球或其他運動項目中賭博，也從未讓別人代表我下注。」

大谷翔平今天出面談前任專屬翻譯水原一平涉賭案。（法新社）

大谷翔平。（今日美國）

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