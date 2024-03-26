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MLB》大谷打破沉默回應水原涉賭案 美媒點出3大疑點

2024/03/26 09:41

大谷翔平親自發表聲明，解釋水原一平涉賭案。（USA TODAY Sports）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平的專屬翻譯水原一平驚爆涉賭欠債，目前已經遭到道奇開除，而大谷翔平本人稍早也終於打破沉默，親自出面對此事發表聲明，聲明中強調自己未曾涉賭，對於完全信賴的水原一平做出這些事情感到震驚、難過，不過隨著記者會結束，美國媒體還是點出了事件的3大疑點。

美國《雅虎體育》撰文指出，在大谷翔平的聲明發表後，仍有3大疑點沒有解釋，首先，怎麼會沒有人發現450萬美元就這樣平白無故地消失了呢？文中指出，如果水原一平竊盜屬實，450萬美元這筆大數一直沒有被發現，實在是令人難以置信。

文中推測，有可能是水原一平與大谷翔平的關係，讓他有機會這樣做，水原一平曾表示翻譯只是工作的10%，此外，過去有報導指出大谷翔平生涯早期時，其母親也幫他管理過財務，因此大谷本人可能並不是最常參與財務決策的人。

其二，當《ESPN》報導這個事件時，沒有其他人先和大谷翔平說過嗎？從事件發展的時間線來看，大谷陣營一直到後面才改變說法，讓大谷成為了被偷錢的受害者，種種都反映出了一個問題，就是包含大谷經紀人、發言人、律師等，團隊中沒有人真正會說日文，最終他們還是要水原翻譯才知道事情始末。

其三，水原一平說詞反覆的原因是什麼？美國《雅虎體育》提出疑問，水原一平改說詞對他自己有什麼意義嗎？從事件爆發以來，水原一平被形容成一個賭博成癮、偷朋友錢來還債的人，同時也被挖出過去經歷造假。文中推測，水原一平這樣做，可能就是要用最簡單的方法，來保護大谷翔平。

《雅虎體育》認為，大谷翔平今天的聲明，劃清了他可能涉賭的灰色地帶，如果水原一平真的是擅自動用大谷的財產，那事情就會變得很簡單，而這些也是可以透過法務、會計調查出來的事情。

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