MLB》涉賭遭棒球界放逐 大聯盟安打王開酸大谷：好希望我也有翻譯

大谷翔平。(美聯社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇日籍巨星大谷翔平今公開舉行記者會,說明前翻譯水原一平涉賭一事,強調自己並未賭博,以及對水原向周遭人士說謊感到震驚與難過,並表示會全力配合調查。不過同樣因涉賭而無緣名人堂的大聯盟安打王羅斯(Pete Rose),卻開酸大谷「好希望我也有翻譯...」。

大谷翔平今天與翻譯艾爾頓(Will Ireton)親上火線說明,但不接受媒體提問。他表示自己沒有賭博、也沒有委託匯款,是水原從他帳戶偷錢,並對周遭人士說謊。更指出自己是在南韓首爾海外賽第一戰後的球隊會議後,和水原在飯店「一對一」詳細談話才得知賭債一事。

請繼續往下閱讀...

而同樣涉賭的大聯盟安打王羅斯,在《CBS》主持人蓋爾布(Zach Gelb)所發布的一段21秒影片中開酸,「好希望在70、80年代,我也能有個翻譯,這樣我就能免於受罰了。」根據《紐約郵報》報導,羅斯在影片中,身旁還有一名叫做特拉許(Matt Thrash)的男子,其身分與影片錄製時間未知。

羅斯生涯大多效力紅人,敲出4256支安打,為大聯盟最多紀錄。然而他在1984年至1989年擔任紅人總教練期間,被大聯盟揭發多次在紅人比賽前進行下簽賭下注,遭到棒壇永久放逐,至今仍無法入選名人堂。

Pete Rose talks about the Shohei Ohtani situation. @PeteRose_14 wished he had interpreter in the 70’s and 80’s as he would have been scot-free.



Video via @JoshBooty10 pic.twitter.com/YdXLwpz3Yn