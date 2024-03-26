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MLB》涉賭遭棒球界放逐 大聯盟安打王開酸大谷：好希望我也有翻譯

2024/03/26 10:20

大谷翔平。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍巨星大谷翔平今公開舉行記者會，說明前翻譯水原一平涉賭一事，強調自己並未賭博，以及對水原向周遭人士說謊感到震驚與難過，並表示會全力配合調查。不過同樣因涉賭而無緣名人堂的大聯盟安打王羅斯（Pete Rose），卻開酸大谷「好希望我也有翻譯...」。

大谷翔平今天與翻譯艾爾頓（Will Ireton）親上火線說明，但不接受媒體提問。他表示自己沒有賭博、也沒有委託匯款，是水原從他帳戶偷錢，並對周遭人士說謊。更指出自己是在南韓首爾海外賽第一戰後的球隊會議後，和水原在飯店「一對一」詳細談話才得知賭債一事。

而同樣涉賭的大聯盟安打王羅斯，在《CBS》主持人蓋爾布（Zach Gelb）所發布的一段21秒影片中開酸，「好希望在70、80年代，我也能有個翻譯，這樣我就能免於受罰了。」根據《紐約郵報》報導，羅斯在影片中，身旁還有一名叫做特拉許（Matt Thrash）的男子，其身分與影片錄製時間未知。

羅斯生涯大多效力紅人，敲出4256支安打，為大聯盟最多紀錄。然而他在1984年至1989年擔任紅人總教練期間，被大聯盟揭發多次在紅人比賽前進行下簽賭下注，遭到棒壇永久放逐，至今仍無法入選名人堂。

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