NBA》領先30分不夠花！ 綠衫軍慘遭老鷹上演隊史最大逆轉秀

杭特(12號)投進致勝三分,老鷹上演30分大逆轉。(美聯社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕「綠衫軍」塞爾提克今天客場踢館老鷹,面對沒有一哥楊恩(Trae Young)的老鷹最多一度領先達30分,不料下半場進攻「卡彈」,讓老鷹上演大逆轉戲碼,終場就以118:120輸掉比賽。

本場比賽開局塞爾提克展現東部龍頭本色,第一節就狂掃44分,取得22分領先,第二節繼續擴大領先優勢,在剩下4分19秒以68:38領先到全場最多的30分,不料下半場風雲變色,塞爾提克三、四兩節分別只拿到22分,整個下半場僅有44分進帳給了老鷹翻盤的機會,也讓塔圖姆(Jayson Tatum)的37分做了白工。

綠衫軍今天下半場進攻當機,主因出在三分線突然熄火,總計下半場三分出手15次僅命中1球,命中率低到只剩6.7%;反觀老鷹下半場外線手感火燙,團隊19次出手命中11球,包含杭特(De'Andre Hunter)終場前9秒的致勝三分,寫下了隊史有紀錄以來,最大分差的逆轉秀,同時也是聯盟本季最大的逆轉紀錄。

老鷹先發5人得分全數上雙,杭特攻下全隊最高24分,穆雷(Dejounte Murray)19分15助攻,已經連續5場送出雙位數助攻;塞爾提克方面,塔圖姆37分為全場最高,布朗(Jaylen Brown)則攻下球隊次高24分。

WHAT A COMEBACK



After going down 30 to the 1st-place Boston Celtics... the @ATLHawks come ALL THE WAY back to pull out the W!



▪️ Largest comeback in the NBA this season

▪️ Largest comeback in Hawks franchise history (since tracked in 1997-98) pic.twitter.com/QifjNHKAwO