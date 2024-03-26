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NBA》領先30分不夠花！ 綠衫軍慘遭老鷹上演隊史最大逆轉秀

2024/03/26 10:39

杭特（12號）投進致勝三分，老鷹上演30分大逆轉。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕「綠衫軍」塞爾提克今天客場踢館老鷹，面對沒有一哥楊恩（Trae Young）的老鷹最多一度領先達30分，不料下半場進攻「卡彈」，讓老鷹上演大逆轉戲碼，終場就以118：120輸掉比賽。

本場比賽開局塞爾提克展現東部龍頭本色，第一節就狂掃44分，取得22分領先，第二節繼續擴大領先優勢，在剩下4分19秒以68：38領先到全場最多的30分，不料下半場風雲變色，塞爾提克三、四兩節分別只拿到22分，整個下半場僅有44分進帳給了老鷹翻盤的機會，也讓塔圖姆（Jayson Tatum）的37分做了白工。

綠衫軍今天下半場進攻當機，主因出在三分線突然熄火，總計下半場三分出手15次僅命中1球，命中率低到只剩6.7%；反觀老鷹下半場外線手感火燙，團隊19次出手命中11球，包含杭特（De'Andre Hunter）終場前9秒的致勝三分，寫下了隊史有紀錄以來，最大分差的逆轉秀，同時也是聯盟本季最大的逆轉紀錄。

老鷹先發5人得分全數上雙，杭特攻下全隊最高24分，穆雷（Dejounte Murray）19分15助攻，已經連續5場送出雙位數助攻；塞爾提克方面，塔圖姆37分為全場最高，布朗（Jaylen Brown）則攻下球隊次高24分。

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