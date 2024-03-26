MLB》大谷回追IG了！ 巨人王牌回憶休賽季：差點以為可以當隊友

韋伯分享大谷翔平追蹤他IG的故事。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平在宣佈加入道奇之前，休賽季的爭奪戰一直是焦點，巨人王牌投手韋伯（Logan Webb）近日上節目透露，當時大谷在簽約之前回追蹤了他的IG，讓他一度以為兩人可以在巨人當隊友了。

韋伯在節目上透露，和多數的大聯盟選手一樣，他老早就在IG上追蹤大谷翔平，結果在去年休賽季初期，大谷回追蹤了他的IG，讓他一度以為大谷翔平會來巨人和他當隊友。

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「我當時快瘋了。」韋伯表示，他知道球隊有在追求大谷翔平，回追IG讓他覺得球隊準備要簽下大谷了，「我當下超興奮，我記得薩迪（巨人棒球營運總裁薩迪）還傳訊息來恭喜我被追蹤還什麼的，我問他說『你還知道什麼？』不過他沒有回我。」

大谷翔平IG追蹤韋伯。（圖取自網路）

韋伯還透露，近年他在休賽季期間，會幫助球隊去招募球員，他私下會和賈吉（Aaron Judge）、柯瑞亞（Carlos Correa）等巨星聊天，跟他們聊聊巨人的狀況、聊聊在舊金山打球的狀況，而他本人也很享受幫忙招募的過程。根據韋伯的說法，火球男希克斯（Jordan Hicks）點頭加盟，他也參與了其中。

最終大谷翔平並未加入巨人，而是以10年7億美元的價碼加入道奇，對此韋伯說招募失敗感覺很糟糕，因為會面中總是會留下希望給你，但這也是必須要習慣的事情。

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