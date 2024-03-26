MLB》前球員認為大谷賭博機率是零 美媒卻點出經紀人的問題

大谷翔平。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本球星大谷翔平前任專屬翻譯水原一平涉入非法賭博風波，大谷今天在記者會用約12分的時間說明水原涉賭案。《美國雅虎》報導，一名已退休的前大聯盟球員就說，大谷翔平會去賭博的機率是零。

大聯盟上週舉行南韓首爾海外賽期間，水原一平接受《ESPN》專訪指稱大谷幫忙還賭債，未料又改口說大谷不知情，大谷團隊也指控水原竊取金錢，讓外界霧裡看花。

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《美國雅虎》報導，一名前隊友透露，大谷對其他體育項目一點也不關心，「我在球隊、飛機、巴士上都看到他，這個人花時間和別人談他的揮棒，看著他的揮棒、牛棚。這個人癡迷於棒球。」

即使大谷最後可能在法律上被認定為無辜，棒球圈內卻有些人對於大谷翔平的經紀人巴雷羅（Nez Balelo）持懷疑態度。大谷自2018年展開旅美生涯後，過去7年的經紀人都是巴雷羅。

《美國雅虎》提到，自大谷發生水原涉賭風波後，這位「CAA Sports」的經紀人明顯遠離公眾視線。一名現任球員經紀人指出，「他（大谷）的代表給他帶來很多不利，特別是在故事變得前後不一致時。」

對棒球圈的許多人來說，大谷團隊改變水原最早的故事說法，這會引起懷疑。考慮到巴雷羅擔任過曾陷入禁藥問題、釀酒人前國聯MVP布朗（Ryan Braun）的經紀人，當時布朗的藥檢問題以及後續的影響，沒有讓巴雷羅贏得太多信任。

布朗在2011年休賽季期間被驗出藥檢呈現陽性反應，但當時布朗團隊以各種理由推翻，讓大聯盟當時取消50場禁賽。不過，布朗在2013年被驗出禁藥，最後被禁賽65場。

大谷翔平。（美聯社）

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