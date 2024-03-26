晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》前球員認為大谷賭博機率是零 美媒卻點出經紀人的問題

2024/03/26 13:48

大谷翔平。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本球星大谷翔平前任專屬翻譯水原一平涉入非法賭博風波，大谷今天在記者會用約12分的時間說明水原涉賭案。《美國雅虎》報導，一名已退休的前大聯盟球員就說，大谷翔平會去賭博的機率是零。

大聯盟上週舉行南韓首爾海外賽期間，水原一平接受《ESPN》專訪指稱大谷幫忙還賭債，未料又改口說大谷不知情，大谷團隊也指控水原竊取金錢，讓外界霧裡看花。

《美國雅虎》報導，一名前隊友透露，大谷對其他體育項目一點也不關心，「我在球隊、飛機、巴士上都看到他，這個人花時間和別人談他的揮棒，看著他的揮棒、牛棚。這個人癡迷於棒球。」

即使大谷最後可能在法律上被認定為無辜，棒球圈內卻有些人對於大谷翔平的經紀人巴雷羅（Nez Balelo）持懷疑態度。大谷自2018年展開旅美生涯後，過去7年的經紀人都是巴雷羅。

《美國雅虎》提到，自大谷發生水原涉賭風波後，這位「CAA Sports」的經紀人明顯遠離公眾視線。一名現任球員經紀人指出，「他（大谷）的代表給他帶來很多不利，特別是在故事變得前後不一致時。」

對棒球圈的許多人來說，大谷團隊改變水原最早的故事說法，這會引起懷疑。考慮到巴雷羅擔任過曾陷入禁藥問題、釀酒人前國聯MVP布朗（Ryan Braun）的經紀人，當時布朗的藥檢問題以及後續的影響，沒有讓巴雷羅贏得太多信任。

布朗在2011年休賽季期間被驗出藥檢呈現陽性反應，但當時布朗團隊以各種理由推翻，讓大聯盟當時取消50場禁賽。不過，布朗在2013年被驗出禁藥，最後被禁賽65場。

大谷翔平。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。