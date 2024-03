MLB》首談水原涉賭！大谷聲明中六度提「說謊」 美律師給出看法

大谷翔平。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇隊日本球星大谷翔平前任專屬翻譯水原一平涉入非法賭博,不但遭道奇隊開除,大谷團隊也指控水原竊取大量金錢。大谷翔平今天與翻譯艾爾頓(Will Ireton)親上火線說明水原涉賭案,整場記者會長達約近12分鐘,讓本身為律師的美國棒球網紅「棒球忍者」傅利曼(Rob Friedman)就在社群媒體X上,以自己的角度看大谷翔平的記者會。

大聯盟上週舉行南韓首爾海外賽期間,水原一平接受《ESPN》專訪指稱大谷幫忙還賭債,未料又改口說大谷不知情,說詞反覆讓外界霧裡看花。

請繼續往下閱讀...

大谷翔平今天在這場記者會中的聲明中,六度提到「說謊」的用詞,強調水原一平所說的都是謊言,大谷也強調自己沒有賭博,對於自己信賴的人做出這些事情感到難過與震驚,「老實說,用震驚來形容都不精確。」

傅利曼在X上回文寫道,「否認某件事是每個人都會做的事情。指控某人偷竊、同時與當局合作,如果你故意做了錯誤的事情(誹謗、惡意起訴等等),就會給你帶來責任。一旦當局展開調查,這一點也很容易得到證實。如果這不是真的,你的律師不會這樣讓你做出這樣的聲明。顯然沒有事情是百分之百的,但這些是在評估情況時應該考慮的事情,而且,很多明星都被他們信任的人騙過。」

My lawyer hat: Denying something is something everyone does.

Accusing someone of stealing, while also cooperating with authorities and pressing charges creates liability for you if you’re knowingly falsely doing it (libel, malicious prosecution, etc). And it’s also something…