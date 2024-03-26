MLB》曾爆酗酒後與隊友衝突還砸爛電視 前洋基右投揭「黑暗一天」真相

赫曼。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕上季投出完全比賽，卻因酗酒問題而住院接受治療、整季報銷的前洋基右投赫曼（Domingo German），近日接受紐約媒體《NJ.com》受訪時，針對當時被爆出與隊友衝突，還摔爛更衣室電視的醜聞做出回應。他否認自己喝醉，但仍坦言那是「黑暗的一天」。

赫曼去年8月傳出因酗酒問題而被洋基放入限制名單，當時更有媒體爆料，赫曼之所以需要住院治療，是因為他在更衣室與隊友發生衝突，甚至摔爛電視。當時消息更指出，赫曼渾身酒氣，很明顯已經喝醉。

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不過赫曼近日受訪卻否認自己喝醉，「那天我沒喝任何東西，前一天晚上我喝了幾杯，但我隔天並沒有語無倫次，我很清楚知道自己那天在做什麼。」儘管如此，他仍表示當天的狀況並不光彩，「那對我來說黑暗的一天，我無法控制自己的脾氣。」

回到事件前，赫曼原先預訂擔任對戰光芒的先發投手，但因赫曼傳出不適而改由從小聯盟拉上來的布里托（Jhony Brito）先發，結果布里托僅投4局失掉5分，洋基第5局又派出赫曼後援。而赫曼坦承自己認為可以先發，當晚喝酒是想要抒發沮喪的情緒。

為了將布里托拉上大聯盟，洋基將馬納利奇歐（Ron Marinaccio）下放3A。但隔天有一名洋基隊友與赫曼對峙，因為據傳赫曼在馬納利奇歐被下放時，在他面前毫無顧忌大聲播放音樂，該隊友認為赫曼的行為相當不尊重人，而赫曼的回應則是推翻更衣室沙發和砸爛電視。

馬納利奇歐受訪表示，自己對赫曼沒有任何怨恨，「他不需向我道歉，他從未當面嘲笑過我，我和其他人談過，聽說他隔天有點失控，但沒人說他在嘲笑我。」赫曼則堅稱他事發當天沒有喝醉酒，也否認自己有酗酒問題，「我想喝的時候就會喝，但我沒有任何問題，我可以一、兩個月不喝酒。」

至於為何赫曼還是要去勒戒中心接受治療，他解釋，如果他不去的話，洋基會不支付他260萬美元合約中剩下大約87萬美元的薪水。「有人告訴我，我會在那邊待一個月，我的妻子和家人也督促我去，這也提醒了我需要這筆錢。」

赫曼生涯場外風波不斷，2019年曾以18勝榮登球隊勝投王，不過該年爆出家暴醜聞，遭禁賽81場，解禁回歸後除遇到傷勢打擊，也一度又因外部物質遭禁賽。去年又爆出酗酒問題，提前結束球季。休季期間，赫曼以大聯盟春訓邀請的小聯盟合約加盟海盜。

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