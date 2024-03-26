MLB》大谷翔平被頭部近身球招呼後大吼 道奇遭天使完封（影音）

大谷翔平。（歐新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓熱身賽，道奇今持續在主場迎戰天使，日籍巨星大谷翔平今召開記者會說明水原一平涉賭事件後，照常擔任先發第二棒指定打擊。不過此役他依舊沒有擊出安打，道奇打線也遭到封鎖，最終以0：6被天使完封。

大谷今與新任翻譯艾爾頓（Will Ireton）親上火線說明水原涉賭事件，記者會結束後也立刻投入傳接球訓練。今熱身賽對上老東家繼續先發，面對先發左投德梅斯（Reid Detmers），前兩打席都擊出內野滾地出局。

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5局下大谷迎來第三打席，在滿球數情況下，德梅斯對大谷投出一記接近頭部的94.7英哩近身速球，大谷在閃球之際也不禁大吼一聲，不過他隨後也和德梅斯相視而笑。最終大谷2打數0安打、選到1保送，賽後打擊率降至0.423，攻擊指數1.300。

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德梅斯此役繳出5局無失分好投，僅被擊出3支安打，送出4次三振、3次保送，加上摩爾（Matt Moore）與蘇亞雷斯（José Suarez）合力封鎖，道奇打線一籌莫展；而被定為開季第5號先發投手的史東（Gavin Stone），此役投4.1局被敲4安，包含一發全壘打，失掉4分吞下敗投。

賽後德梅斯談到對決前隊友大谷，他表示，「我老實告訴你，這感覺有點詭異，翔平的實力令人難以置信，他非常不好對付。」對於那顆接近頭部的近身球，他笑說，「我沒控制好那顆快速球，他也笑了，我跟他說了一聲抱歉。」

大谷翔平。（歐新社）

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