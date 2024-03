MLB》大谷翔平被頭部近身球招呼後大吼 道奇遭天使完封（影音）

大谷翔平。(歐新社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟春訓熱身賽,道奇今持續在主場迎戰天使,日籍巨星大谷翔平今召開記者會說明水原一平涉賭事件後,照常擔任先發第二棒指定打擊。不過此役他依舊沒有擊出安打,道奇打線也遭到封鎖,最終以0:6被天使完封。

大谷今與新任翻譯艾爾頓(Will Ireton)親上火線說明水原涉賭事件,記者會結束後也立刻投入傳接球訓練。今熱身賽對上老東家繼續先發,面對先發左投德梅斯(Reid Detmers),前兩打席都擊出內野滾地出局。

請繼續往下閱讀...

5局下大谷迎來第三打席,在滿球數情況下,德梅斯對大谷投出一記接近頭部的94.7英哩近身速球,大谷在閃球之際也不禁大吼一聲,不過他隨後也和德梅斯相視而笑。最終大谷2打數0安打、選到1保送,賽後打擊率降至0.423,攻擊指數1.300。

Matrix Shohei Ohtani to escape 95 mph

His facial expression is priceless



大谷くん、デトマの95MPHの速球をマトリックス風によける pic.twitter.com/twYPXF8EIH