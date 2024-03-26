中職》富邦悍將開幕戰「夠悍」主題日 3位巴黎奧運國手受邀傳遞精神

「小林同學」林昀儒為比賽開球。（球團提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將開幕戰「Go Stronger #夠悍」主題日將在4月3日（三）、4月4日（三）新莊棒球場登場，兩天的開球嘉賓也在今天揭曉，特別邀請將在今年代表台灣出戰2024巴黎奧運的國手來到新莊城堡，一同為比賽開出好球，4月3日將邀請「小林同學」林昀儒、4月4日則由「台灣拳后」林郁婷、「拳擊女俠」吳詩儀共同為比賽開球，傳遞運動員在賽場上的拼勁及奮力一搏的精神，共創榮耀，也邀請悍將家人們一起為選手們加油打氣！

台灣大哥大贊助好手22歲的「小林同學」林昀儒在東京奧運一戰成名，與鄭怡靜搭檔的混合雙打拿下銅牌，是台灣參加奧運史上第一面「純本土」奧運桌球獎牌，在球場上總能展現冷靜沈著的一面，3月在WTT新加坡大滿貫賽闖進4強，世界排名上升至第6，8月林昀儒將代表台灣出征巴黎奧運，4月3日先到悍將開幕戰，為比賽開出好球，這也是林昀儒繼2021年東京奧運後，再臨新莊城堡為悍將開球！

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同是台灣大哥大贊助好手的「台灣拳后」林郁婷克服低潮，在去年杭州亞運過關斬將，拿下史上首面女子拳擊亞運金牌，勵志故事感動無數人；「拳擊女俠」吳詩儀同樣在杭州亞運拳擊擂台上表現精彩，勇奪銅牌也為自己打下奧運參賽資格，林郁婷、吳詩儀同樣要在巴黎奧運的最高殿堂，力拚再創台灣拳擊新歷史，4月4日兩人將先為悍將助拳，將拳擊手夠悍的精神，透過開球儀式傳遞給悍將們。

另外兩天「Go Stronger #夠悍」主題日兩天，將請到新莊在地知名表演團體，用精彩的表演為新球季揭開序幕，4月3日請到連續多年參與新北市國際鼓藝節及節慶活動演出的「新莊國中鼓藝團」，其表演強而有力，令人驚艷；4月4日則由征戰國內外比賽屢創佳績的「輔仁大學競技啦啦隊」開場，身為競技啦啦隊的常勝軍，流暢的動作，搭配活潑舞蹈，絕對撼動全場氣氛！更多活動詳情，請上富邦悍將官方粉絲團查詢。

「台灣拳后」林郁婷開球。（球團提供）

「拳擊女俠」吳詩儀開球。（球團提供）

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