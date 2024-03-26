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體育 籃球 NBA

NBA》布克36分無用！ 太陽爆冷敗給沒有「班馬」的馬刺

2024/03/26 11:34

太陽爆冷輸給馬刺。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕馬刺狀元郎「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今天因傷缺陣，但馬刺靠著索尚（Jeremy Sochan）、瓦賽爾（Devin Vassell）各拿26分，幫助馬刺以104比102逆轉擊敗擁有「三巨頭的」太陽。索尚賽後表示，「這是場巨大的勝利、重要的贏球。」

前三節打完馬刺以75比74領先，馬刺在第四節一度領先最多有9分，但太陽隊在末節最後5分鐘打出一波14比7的攻勢，包含太陽球星布克（Devin Booker）連拿7分，幫助太陽在剩下51秒以102比101領先。但索尚在最後29秒投進關鍵逆轉三分，加上杜蘭特（Kevin Durant）、布克都投丟三分，讓馬刺最後逆轉贏得比賽。

索尚全場19投10中拿26分，還抓了全場最多的18顆籃板。瓦賽爾也拿26分，外帶7助攻、3抄截。柯林斯（Zach Collins）18分，K.強森（Keldon Johnson）14分。馬刺隊中止3連敗，目前戰績16勝56敗仍暫居西部墊底。

太陽以布克36分最佳，杜蘭特29分8籃板，但畢爾（Bradley Beal）全場11投4中僅拿9分。太陽隊輸球後中止3連勝，目前以42勝30敗暫居西部第七。

馬刺索尚投進關鍵三分。（法新社）

馬刺索尚投進關鍵三分。（法新社）

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