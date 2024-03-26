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競技疊杯》世錦賽明登場 10國手赴美競逐桂冠

2024/03/26 11:55

「競技疊杯世界盃錦標賽」明天在美國登場，我國10名選手競逐桂冠。（圖由中華競技疊杯運動推廣協會提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕「2024 WSSA 競技疊杯世界盃錦標賽」明天將在美國奧蘭多舉行，本屆共有17國252名選手參與，我國代表隊由總教練蘇詩婷帶隊10名選手參賽，年齡最小的選手為是6歲桃園市青埔國小學生杜旻澔，小小年紀卻保有3項世界紀錄。

中華競技疊杯運動推廣協會理事長朱雅芳表示，台灣與美國奧蘭多距離1.3萬多公里，選手需挑戰飛行20多國小時，以及近12小時日夜顛倒的時差，世界錦標賽是從27日至29日進行，我國選手及教練已於24日出發，2013年我國選手第1次赴奧蘭多參加世界賽，為台灣創造「第一位世界冠軍選手」紀錄；2018年第2次赴奧蘭多參加世界賽，再度為台灣創造「創會以來產生第一個Stack Out冠軍選手」，期盼今年出賽選手穩定發揮，拿下滿意的成績，也讓世界再次看見台灣。

協會介紹，9歲選手呂侑宸（桃園市錦興國小） 握有3項世界紀錄；18歲選手陳芊靜（淡江高中）及黃睿琥（桃園市武陵高中），在6年前也是雙人搭檔，陳芊靜更是創會以來第一位在表演賽 Stack Out 拿下冠軍的女子選手。

此外，代表隊還包括去年入榜全球前50名的選手，14歲曾渘媃（新北市裕德雙語中學）、17歲陳柏妤（新北市北大高中）、18歲盧倩于（新北市金山高中）、21歲陳昀彣（致理科技大學）、19歲陳可恩（台北海洋科技大學） ，而21歲謝馨瑩（國立台北教育大學）也曾獲得世界冠軍。

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