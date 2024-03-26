NBA》約基奇準大三元輕取灰熊 金塊明星賽後聯盟戰績最佳

約基奇（15號）繳出29分11籃板8助攻的準大三元成績單。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金塊今天在主場遇上灰熊，儘管陣中兩大主力戈登（Aaron Gordon）、穆雷（Jamal Murray）都沒上，不過一哥約基奇（Nikola Jokic）繳出29分11籃板8助攻的準大三元成績單，終場帶領球隊以128：103輕取灰熊。

金塊戈登、穆雷兩大主力今天缺戰，一哥約基奇在輪休一場後回歸比賽，第一節就狂掃17分4籃板3助攻，上半場打完就已經有21分6籃板6助攻外帶3抄截的數據，帶領金塊一路領先；下半場金塊繼續守住優勢，全場最多領先31分且沒有落後過，終場25分收下勝利。

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整場比賽金塊談笑用兵，全隊14全都有上場紀錄，替補有4人出場時間超過20分鐘，菜鳥斯特勞瑟（Julian Strawther）攻下板凳最多14分，而約基奇打了全隊最久的31分鐘，不過第四節完全沒有上場。

贏下灰熊後，金塊明星賽後戰績15勝2敗為全聯盟最佳，目前戰績51勝21負西部第一，與塞爾提克成為唯二勝場數達50勝的球隊；值得一提的是，這兩敗一場是延長賽輸給太陽、另一場則是被獨行俠的厄文（Kyrie Irving）絕殺。

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