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NBA》魏少回歸拿14分沒用！哈登正負值-24全場最爛、快艇近10戰6敗

2024/03/26 13:56

魏斯布魯克。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕近況不佳的快艇今在主場迎戰溜馬，原以為「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）傷癒回歸能夠挽救頹勢，但快艇進入下半場後遭到溜馬痛擊，最終以116：133吞下2連敗，近10戰就吞6敗，明星賽後18場比賽更吞了10敗。

魏斯布魯克在日前與巫師一戰之中因試圖抄截波爾（Jordan Poole）的球而導致左手骨折，經過3個星期後終於復出，他在首節5分24秒時替補上陣，現場球迷也響起掌聲，歡迎這位充滿活力的老將回歸。魏少上半場上陣8分49秒，5投2中拿下6分、4助攻。

而快艇在易籃前，靠著雷納德（Kawhi Leonard）與P.喬治（Paul George）發揮出色各拿13分，將分差維持在62：65些微落後。然而進入第三節，溜馬在M.透納（Myles Turner ）單節2顆三分球、進帳11分之下，比分逐漸拉開，快艇以89：97落後。

決勝節，快艇擺出祖巴克（Ivica Zubac）和塔克（P.J. Tucker）率先上陣，結果被溜馬下起三分雨，開賽4分鐘快艇就被打出18：6的攻勢，陷入20分大幅落後。即便P.喬治力挽狂瀾，單節6投5中拿下11分，但無奈快艇外圍徹底熄火，最終在主場又吞下醜陋一敗。

快艇近10戰吞下6敗，明星賽後僅8勝10敗，目前戰績44勝27敗與鵜鶘相同，但西部排名從第4跌到第5。此役雷納德與P.喬治都進帳26分，鮑威爾（Norman Powell）板凳挹注22分，魏斯布魯克復出之戰10投5中貢獻14分7助攻4籃板，而哈登（James Harden）雖送出7助攻，但全場僅出手7次，命中3球拿下11分，正負值是全場最差的-24。

溜馬方面，西亞卡姆（Pascal Siakam）31分4籃板，M.透納24分7籃板4顆三分球，哈里伯頓（Tyrese Haliburton）21分9助攻2抄截，麥康諾（T.J. McConnell）替補貢獻15分6助攻。

哈登。（今日美國）

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