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網球》遇強則強的人！俄羅斯女將爆冷扳倒球后 晉邁阿密8強

2024/03/26 12:39

俄羅斯女將亞歷山卓娃。（今日美國）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕邁阿密網賽爆出最大冷門！俄羅斯女將亞歷山卓娃（Ekaterina Alexandrova）以6：4、6：2力挫波蘭球后史薇泰克（Iga Swiatek），生涯首勝世界排名第一，勇闖女單8強。

世界排名16的亞歷山卓娃生涯拿過4座250分等級的WTA巡迴賽冠軍，但她從未打進過大滿貫賽8強，儘管如此，她似乎具備「遇強則強」的能力，加上此戰擊敗史薇泰克的比賽，她與當今排名前4高手的交手紀錄為9勝9負，而且贏球的比賽都是直落二過關。

亞歷山卓娃單場轟下8記愛司球，從史薇泰克手中逼出6個破發點，她也成為主宰比賽的一方，開賽就率先破發先聲奪人，並在盤末出現首個盤末點直接兌現，以6：4先馳得點。

次盤延續氣勢，亞歷山卓娃連破對手2個發球局，取得5：1的領先優勢，以6：3成功勝出，她將與世界排名第5的美國女將佩古拉（Jessica Pegula）爭奪4強門票。

亞歷山卓娃說：「我只是嘗試從第一分打到最後一分，賽前我沒抱任何期望，因為我知道這會非常困難，我們之前打過很多次，每場都是戰鬥，與她較量總是很艱難，我就是做到最好，我認為我做得很好。」

波蘭球后史薇泰克。（法新社）

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