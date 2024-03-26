MLB》霸凌仔安樂智大1局飆2K救援成功 洋基墨西哥交流賽吞2連敗

安樂智大。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今持續在墨西哥與紅魔鬼隊進行交流賽第2戰，儘管墨西哥裔捕手崔維諾（Jose Trevino）在球迷面前繳出2打數2安打2打點的好表現，但洋基在3局下遭到紅魔鬼單局海灌8分，最終以5：8輸球，吞下2連敗。

洋基今天開賽就靠著崔維諾與史密斯（Kevin Smith）的安打攻下3分，3局勢又進帳1分，取得4：0領先。想不到在3局下，先發投手塞爾納（Luis Serna）大崩盤，先被敲出2支安打，又投出2次保送擠回1分，接著再遭滿貫砲狙擊，一口氣狂丟5分後退場。

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然而惡夢還沒結束，接替登板的華森（Danny Watson）一上場又砸人，接著被敲安後又挨一發3分砲，紅魔鬼單局攻下8分大局，以8：4逆轉。洋基僅在5局上又追回1分，最終在墨西哥吞下2連敗。而洋基陣中兩名球星沃爾普（Anthony Volpe）與史坦頓（Giancarlo Stanton），合計4打數沒有安打。

而在9局下，紅魔鬼隊派出的投手，正是先前被爆出霸凌隊友的前樂天金鷲終結者安樂智大。他今投1局被敲出1支安打，送出2次三振與1次保送，沒有失分，也收下救援成功。

安樂智大。（美聯社）

崔維諾。（歐新社）

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