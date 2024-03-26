路跑》和林書豪一樣採用靜脈雷射治療 馬拉松國手張嘉哲發文道歉

張嘉哲。（資料照，記者林岳甫攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕PLG新北國王球星林書豪日前因足底筋膜炎，採用靜脈雷射（ I L I B）治療，卻違反聯盟與WADA（世界運動禁藥管制機構）禁藥政策規定遭到禁賽。今天馬拉松名將張嘉哲在粉絲頁上發文，坦承他在2016年時也曾採用靜脈雷射治療，為此深感抱歉，並強調會接受後續調查。

林書豪先前受足底筋膜炎傷勢所擾，國王為協助他修復傷勢，安排他使用「靜脈雷射」療法，但這樣的療法被視為能增強運動表現的方式，遭WADA禁用，引發軒然大波。即便球隊強調，安排這樣的醫療行為，並無增強運動表現的意圖，但最後林書豪仍遭聯盟禁賽5場、罰款15萬。

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馬拉松名將張嘉哲今天在臉書上坦承，2016年時他曾經在未熟讀WADA規則下，使用了侵入式靜脈雷射治療，事後在友人的提醒下查詢後並停止使用，之後改用非侵入式體外雷射治療（非血管內）。對於自己的疏忽，他深感抱歉，也願意接受後續調查，請運動員能以此為戒。

40歲的張嘉哲為台灣長跑名將，曾於2012年倫敦奧運代表台灣參與馬拉松賽事，並於2019廣州馬拉松跑出2小時15分02秒，締造個人最佳，也是台灣男子馬拉松歷年第2傑的紀錄。

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