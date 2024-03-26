中職》29年前「巨蛋尋巢」活動 15人來電登記、2人完成領證

「巨蛋尋巢」活動已經有15人來電登記，並有2人完成領證。（中職提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕中職昨於官方臉書發文宣布，曾在1995年舉辦「巨蛋尋巢」活動中得獎並擁有憑證的民眾，確定今年中職賽季在大巨蛋的所有比賽可免費進場，秘書長楊清瓏今天表示，已經有15人來電登記，並有2人完成領證。

楊清瓏指出，會長蔡其昌看到球迷po照並留言詢問「29年前的承諾算不算數？」，立即表示「當然算！」，並交代聯盟同仁認定這項活動並著手安排，已經有15人來電登記，並有2人完成領證，「29年前的活動，還能留到現在，這種球迷令人敬佩。」

請繼續往下閱讀...

楊清瓏表示，球迷拿到的證件採實名制，只限本人使用，而且只能觀看例行賽，聯盟已經在研議，是否開放季後賽甚至總冠軍賽，座位採自由入席，若當日觀眾席客滿，聯盟會協助安排證件持有者的座位，也會準備紀念品，請還持有正本的球迷趕快與聯盟聯絡。

中職於1995年與台北市體育會棒委會舉辦「巨蛋尋巢，球迷直選」抽獎，活動期間為6月29日至7月23日為期近1個月，最大獎巨蛋獎是巨蛋第1年貴賓證100張，另有電視、冷氣、除濕機、乾衣機等家電，以及棒球手套、簽名球棒等獎品，最特別的是配合Ｔ恤贈送的500打雞蛋。

當時票選活動有4個地點，分別是台北球場現址、中山足球場、台鐵機械廠及松山菸廠。

「巨蛋尋巢」活動已經有15人來電登記，並有2人完成領證。（中職提供）

「巨蛋尋巢」活動已經有15人來電登記，並有2人完成領證。第1張照片左起：1995年活動抽獎券、最大獎巨蛋第1年貴賓證背面與正面、中職巨蛋尋巢活動限定證件。（中職提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法