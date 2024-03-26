中職》統一獅2024年度形象動畫 結合臺南展現獅隊底蘊深植人心的感動

統一獅公布2024年度形象動畫。（球團提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今年統一獅隊史35週年，獅隊年度形象動畫首度嘗試與靛癮製作Deep Soul Studio首度合作，別於過去幾年形象動畫大量使用3D動畫呈現，今年嘗試以不同風格來詮釋獅隊35年與臺南城市的結合與共生共榮。

當400年的臺南古城，與勇猛無畏的獅子軍相遇， 充滿歷史氣息與文化底蘊的兩個靈魂，可以激盪出怎樣的火花？本次統一獅年度形象動畫設計概念，包括藉Always Remember、Always Here、 Always Together、Always Lions，闡述獅隊、球迷與城市的情感，藉由縱橫交錯今昔對比，期許再次喚醒球迷的靈魂與回憶，讓棲息在古城的能量與獅子軍精神合而為一，再次登上高峰，不論身為幾代獅球員，也不論老、中、青獅迷，我們一直都在，Always Lions。

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Always Remember，身在這塊土地上的我們，每一天認真努力， 球隊的運作也不曾歇息， 30幾年的歲月，讓我們與台南這塊土地血脈相連， 每個球季的起起落落，曾經風光、曾經跌倒，但這些過程的點點滴滴，因為曾經參與而深植在球迷的心中， 陪伴著一起長大，我們永遠記得，不曾忘記。

Always Here，不管這座球場歷史也將近百年，也不管這座城市改變了多少， 是興起抑或是衰微，不變的是我們一直都在，不曾離開。

Always Together，當新的球季來臨，從熱身、開幕到最後的一場賽事，在球場上的獅子軍， 與觀眾席上、手機、電視機前的每一位一號隊友們一起拚鬥，全力拼取奪冠的驕傲，即時落敗的挫折， 就像朋友、家人般互相關心著，每一年彼此陪伴。

Always Lions，不論身為幾代獅球員， 也不論老、中、青獅迷， 都是獅子軍的每一個成員， 缺一不可。

本次形象動畫以總教練林岳平、首席教練高志綱、打擊助理教練潘武雄，分別到8818 PIZAA、南門路統一7-ELEVEN門市、慶中街阿伯快餐，這些都陪伴著三位教練，從踏入職棒到高掛手套轉任教練，世代隨著時間在變，但不變的是他們關心每一位支持他們的台南市民，就像好朋友般生活在一起，給予關心和支持，而搭配獅隊看台靈魂人物標哥口白，充分詮釋獅隊的歷史底蘊是一種深植人心的感動。新世代的獅子軍以隊長陳傑憲、林安可、蘇智傑、古林睿煬、林靖凱、林子豪，穿著獅隊不同世代球衣，充分展現過去與未來的無限可能，為臺南這個城市，在臺南400年，再次奪冠，迎接隊史第11座榮耀金盃。

2024年統一獅年度形象影片 ALWAYS LIONS：https://youtu.be/gReQsYx-ve0

統一獅公布2024年度形象動畫。（球團提供）

統一獅公布2024年度形象動畫。（球團提供）

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