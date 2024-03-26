NBA》47年第一人！沙波尼斯連54場雙十破紀錄 國王主帥盛讚MVP候選

沙波尼斯此役達成連續54場雙十紀錄，成為ABA、NBA合併後的史上第一人。（法新社）



廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕國王明星中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）今天對戰費城七六人人，繳出11分、13籃板、10助攻的大三元成績，助隊在主場以108：96贏球，暫居西部第6。沙波尼斯此役達成連續54場雙十紀錄，成為ABA、NBA合併後的聯盟史上第一人。

沙波尼斯締造連續54場雙十紀錄，打破了現效力熱火明星前鋒洛夫（Kevin Love）的53場紀錄，寫下自1976-1977賽季ABA和NBA合併以來的最多紀錄。如果是兩聯盟還未合併前紀錄的話，「上古神獸」張伯倫（Wilt Chamberlain）曾締造連續227場雙十的驚人紀錄。

請繼續往下閱讀...

沙波尼斯此役也繳出本季第25場大三元，成為NBA史上第5位單季達成25場大三元以上的球員，前4位分別是羅伯森（Oscar Robertson）、張伯倫、魏斯布魯克（Russell Westbrook）和約基奇（Nikola Jokic）。

「他今年打出了非常了不起的代表作，」國王總教練布朗（Mike Brown）賽後受訪盛讚沙波尼斯，這樣的表現很明顯能夠入選明星賽，也有機會被列入年度第一隊，更應該參加年度MVP的討論才對。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法