MLB》水原涉賭偷錢、大谷真不知？ 美記者：這在體育界很常見...

大谷翔平。（資料照，今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流球星大谷翔平今天首度召開記者會回應前翻譯水原一平涉賭和竊取資金一事，並聲稱自己對於水原的行為毫不知情，這番言論也引發外界質疑。對此，前《Fox Sports》記者葛蕾蘿（Lisa Guerrero）力挺大谷，認為這樣的事情在球星之間很常見。

大谷翔平的前翻譯水原一平日前爆出涉及非法賭博，更被指控涉嫌大規模竊取大谷資金，遭到道奇開除。大谷翔平今天首度召開記者會對外回應，強調自己並並未涉賭，也沒有匯款給組頭，水原一平所說的都是謊言，對於自己信賴的人做出這些事情感到難過與震驚。大谷翔平的聲明仍無法打消外界疑慮，有人質疑大谷怎麼會沒有發現帳戶內的450萬美元憑空消失，還有居然能讓水原一平多次盜竊資金，實在是令人難以置信。

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對此，前《Fox Sports》記者葛蕾蘿分享自己的看法，她的老公是前大聯盟明星投手艾瑞克森（Scott Erickson），她想告訴質疑大谷夫妻的人們，自己跑了NFL長達10年，也曾經擔任主播13年，更嫁給大聯盟球員有14年，她看到有非常多的球星根本不知道誰在管理他們的財務，實際上賺了多少和花多少錢都不知道，而且很多人都被自己的好友、經紀人、家人甚至是妻子所欺騙，所以才會有這麼多的官司要打，這是一般人所難以想像的現實。

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