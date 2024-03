MLB》不相信大谷翔平的說法？ 美記者直言：他迴避2個重要問題...

大谷翔平。(USA TODAY Sports)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇二刀流球星大谷翔平的前翻譯水原一平陷入非法簽賭案,更被指控大規模竊取大谷帳戶資金償還賭債,醜聞鬧得沸沸揚揚,今日大谷打沉默出面回應此事,不過有美國記者指出,大谷迴避了兩個重要問題。

在水原一平爆出涉賭風波後,已遭道奇球團開除,而水原則是說詞反覆,一開始指稱大谷有幫忙還債,後又改口表示大谷不知情,全案持續調查中。

大谷今日在記者會上直言,對自己所信任的人做出這些事情,感到難過和震驚,並強調自己沒有賭博,過往也不知道水原簽賭還積欠賭債,由於案件已經進入調查,大谷也表明目前能說明的內容受限。

對於大谷今天的說法,美國資深體育記者波普里亞諾(Joe Pompliano)直言:「大谷翔平迴避了兩個重要問題。」

波普里亞諾指出疑點:「一平是如何動用他(大谷)的銀行帳戶的?他怎麼會沒有注意到,在幾個月內有多筆50萬美元的付款從他的帳戶匯出?如果沒有聽到這些問題的答案,就很難相信任何故事。」

Shohei Ohtani’s press conference avoided two important questions:



How did Ippei have access to his bank account?



How did he not notice multiple $500,000 payments leaving his account over several months?



It’s hard to believe any story without hearing answers to those questions.