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MLB》不相信大谷翔平的說法？ 美記者直言：他迴避2個重要問題...

2024/03/26 18:49

大谷翔平。（USA TODAY Sports）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流球星大谷翔平的前翻譯水原一平陷入非法簽賭案，更被指控大規模竊取大谷帳戶資金償還賭債，醜聞鬧得沸沸揚揚，今日大谷打沉默出面回應此事，不過有美國記者指出，大谷迴避了兩個重要問題。

在水原一平爆出涉賭風波後，已遭道奇球團開除，而水原則是說詞反覆，一開始指稱大谷有幫忙還債，後又改口表示大谷不知情，全案持續調查中。

大谷今日在記者會上直言，對自己所信任的人做出這些事情，感到難過和震驚，並強調自己沒有賭博，過往也不知道水原簽賭還積欠賭債，由於案件已經進入調查，大谷也表明目前能說明的內容受限。

對於大谷今天的說法，美國資深體育記者波普里亞諾（Joe Pompliano）直言：「大谷翔平迴避了兩個重要問題。」

波普里亞諾指出疑點：「一平是如何動用他（大谷）的銀行帳戶的？他怎麼會沒有注意到，在幾個月內有多筆50萬美元的付款從他的帳戶匯出？如果沒有聽到這些問題的答案，就很難相信任何故事。」

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