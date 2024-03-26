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羽球》清晨盃「宣傳大使」李洋、王齊麟 確定進軍巴黎奧運

2024/03/26 17:36

李洋、王齊麟確定進軍巴黎奧運。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣男雙組合李洋、王齊麟今天以「宣傳大使」身份出席清晨盃羽球錦標賽，而兩人也確定收下巴黎奧運入場券，接下來可以在4月9日的亞洲錦標賽持續以賽代訓。

李洋、王齊麟在昨天早上才抵達台灣，今日先以宣傳大使身份出席舉辦邁入52屆、台灣歷史最悠久且規模最大羽球業餘賽事清晨盃記者會，兩人在記者會結束後就會回到高雄國訓中心持續訓練備戰。

李洋／王齊麟目前巴黎奧運積分為70358分暫居第10位，唯一有機會超越他們的是自家人李哲輝／楊博軒的62854分排名13席。

李哲輝／楊博軒本週未參加西班牙大師賽，剩下亞錦賽可以衝積分，即使兩人最終抱回亞錦賽金牌，並入手12000分冠軍積分，屆時積分將來到70174分，也無法超越李洋／王齊麟。

李洋／王齊麟繼東京奧運後再度登上五環殿堂，還有機會尋求衛冕。兩人坦言，其實在李哲輝／楊博軒歐洲賽事打出好表現後，確實感到很大壓力，但他們直到全英公開賽打進8強後才有獲得奧運積分，經過計算後確定可以進軍奧運，比較如釋重負，接下來可以好好進行調整，藉由亞錦賽、湯優盃及其他巡迴賽，備戰7月登場的巴黎奧運。

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