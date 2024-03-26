羽球》清晨盃明天火熱開打 參賽人數再創金氏世界紀錄

清晨盃羽球錦標賽本屆共4753人參賽，再次刷新金氏世界紀錄，102歲「老頑童」林友茂（左3）也會參賽。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕全民羽球發展協會長期致力推廣羽球運動，每年更會盛大舉辦清晨盃羽球錦標賽，本屆共4753人參賽將再次刷新金氏世界紀錄。

今年清晨盃將在3月27日至31日於台北體育館開打，總計會進行近3500場比賽，吸引共22國參賽，參賽人數達到4753人，超越破2016年創下全球最大規模羽球業餘賽事金氏世界紀錄的4318人認證紀錄。

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本屆來自世界各地共22國參賽也是史上之最，全民羽球發展協會理事長吳宜倫表示，第一屆清晨盃僅107人參賽，本屆竟然又突破記錄到4753人，希望藉由清晨盃帶給大家健康快樂，並凝聚世界各地球友的情誼。

吳宜倫指出，清晨盃雖是業餘賽事，但清晨盃不僅吸引世界各地的羽球愛好者，同時也提供各國優秀退役名將一年一會的機會，讓羽球不只是單純的競技項目，更適合所有民眾共同參與的全民運動。

另外，賽事最大亮點還是在國內業餘羽壇頗具知名度的102歲「老頑童」林友茂，本屆將繼續參賽，用球拍書寫自己的羽球人生。值得一提的是，明年5月17日在台灣登場的世界壯年運動會，林友茂也有機會參賽。

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