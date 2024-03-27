羽球》宮崎友花寫里程碑成史上第8人 外媒點出戴資穎的天才少女神紀錄

戴資穎。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本17歲美少女宮崎友花在上週超級300系列的瑞士公開賽打進四強，世界排名升至25名，創下生涯最佳，宮崎友花成為史上第8位在18歲前就擠身世界前25名的女單球員。值得一提的是，外媒也點出台灣「戴博士」戴資穎曾以16歲3個月又10天高居史上第2年輕。

戴資穎從15歲起就開始打國際賽，2009年越南羽球大獎賽是她職業生涯的首站，小戴初露鋒芒，一路過關斬將闖進決賽，雖然最終屈居亞軍，但卻已經技驚四座。戴資穎在2010年6月世界排名只有118名，但她遞補參加新加坡超級賽成為大黑馬，寫下台灣羽球史上首次打進超級系列賽女單冠軍戰的紀錄，雖然決賽不敵該屆頭號種子印度賽娜，仍譜出驚奇之旅。

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戴資穎在2010年9月30日的世界排名升至第24名，以16歲3個月又10天以成為史上最年輕世界排名至前25名的女單球員，不過該年12月隨即被泰國天才少女伊瑟儂以15歲10個月又4天所超越。除了戴資穎、伊瑟儂和宮崎友花之外，在18歲前就擠身世界前25名的女單球員還有泰國布莎南、印度辛度、日本山口茜、奧原希望和南韓球后安洗瑩。

日本17歲天才少女宮崎友花成為史上第8位在18歲前就擠身世界前25名的女單球員。（資料照，取自BWF官網）

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