晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

羽球》宮崎友花寫里程碑成史上第8人 外媒點出戴資穎的天才少女神紀錄

2024/03/27 07:06

戴資穎。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本17歲美少女宮崎友花在上週超級300系列的瑞士公開賽打進四強，世界排名升至25名，創下生涯最佳，宮崎友花成為史上第8位在18歲前就擠身世界前25名的女單球員。值得一提的是，外媒也點出台灣「戴博士」戴資穎曾以16歲3個月又10天高居史上第2年輕。

戴資穎從15歲起就開始打國際賽，2009年越南羽球大獎賽是她職業生涯的首站，小戴初露鋒芒，一路過關斬將闖進決賽，雖然最終屈居亞軍，但卻已經技驚四座。戴資穎在2010年6月世界排名只有118名，但她遞補參加新加坡超級賽成為大黑馬，寫下台灣羽球史上首次打進超級系列賽女單冠軍戰的紀錄，雖然決賽不敵該屆頭號種子印度賽娜，仍譜出驚奇之旅。

戴資穎在2010年9月30日的世界排名升至第24名，以16歲3個月又10天以成為史上最年輕世界排名至前25名的女單球員，不過該年12月隨即被泰國天才少女伊瑟儂以15歲10個月又4天所超越。除了戴資穎、伊瑟儂和宮崎友花之外，在18歲前就擠身世界前25名的女單球員還有泰國布莎南、印度辛度、日本山口茜、奧原希望和南韓球后安洗瑩。

日本17歲天才少女宮崎友花成為史上第8位在18歲前就擠身世界前25名的女單球員。（資料照，取自BWF官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。