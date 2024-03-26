中職》富邦隊史本土最高林栚呈 新練兩顆球拚一軍

林栚呈。（資料照，富邦悍將提供）

〔記者吳清正／新北報導〕富邦悍將隊史最高本土球員林栚呈，春訓新練指叉球和變速球，其中指叉球已經可以在比賽中使用，林栚呈希望多了這個武器，今年能首度拚上一軍，讓球迷不再只因為身高記住他。

身高195公分的林栚呈是2022年富邦第7指名，超越去年季後引退的范玉禹（193），創下隊史最高本土球員紀錄，聯盟史上排名第4，僅次於廖任磊（201）、王梓安（198）和羅錦龍（196）。

請繼續往下閱讀...

林栚呈表示，高個子的優勢是球的角度更銳利，缺點則是彎腰處理滾地球比較吃力，加上自己的柔軟度在隊上是後段班，這方面還要加強。

也因為擁有身高的優勢，去年季後富邦投手教練郭勇志建議林栚呈加練指叉球，並傳授指叉球的投法。林栚呈表示，以前也有教練建議他練指叉球，但是球會亂飛，很快就放棄，從沒有在比賽中投過，沒想到這次短短2個月就上手，週一對樂天桃猿中繼1局就投了不少指叉球，連續解決3名打者，一掃前一場的陰霾。

林栚呈3月16日對台鋼雄鷹只投0.1局失3分，他表示，台鋼教練鄧蒔陽是他美和科大的總教練，不想在昔日教練面前漏氣，投得太用力反而投到亂掉。

林栚呈坦言，當天賽後有點擔心因此被下放二軍春訓，但是郭勇志教練告訴他，不必想太多，把自己準備好就夠了，這一週努力調適心情，再登板終於有好結果，今年第1次參加一軍春訓，看到學長們都很積極，自己更不能鬆懈，希望能達成上一軍的目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法