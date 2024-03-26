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PLG》麥卡洛投進致勝球拿26分 、林俊吉雙十數據 夢想家險勝國王止敗

2024/03/26 21:41

麥卡洛在決勝階段投進致勝球，全場拿26分、16籃板，率領夢想家險勝新北國王。（夢想家提供）

〔記者吳孟儒／新北報導〕PLG福爾摩沙夢想家靠著麥卡洛在決勝階段投進致勝球，全場拿26分、16籃板，林俊吉也有16分、11助攻演出，終場以103：101險勝新北國王，中止近期的2連敗。

麥卡洛對上前東家國王打得特別好，去年12月24日在新莊體育館轟下個人PLG生涯新高40分，過去3場平均可拿下23.7分，今天對上國王也火力全開，上半場就拿到22分，幫助夢想家克服最多15分的落後劣勢，半場打完追到53：53平手。

雖然麥卡洛下半場熄火，但換林俊吉在第三節接手飆分，他單節轟下11分，包括節末的三分球，讓夢想家一度握有最多10分優勢，三節打完以82：75領先國王。

曼尼高在第四節展現外圍火力，尤其最後3分43秒飆進的三分球，助國王逼成93：93平手，林書緯切入禁區的拋投命中突破僵局，比賽進入拉鋸戰，林俊吉的2次重要助攻，讓布依德、麥卡洛灌籃成功，助夢想家拉回戰局。

雖然牧倫斯靠罰球助國王追成99：99平手，但麥卡洛在56.3秒的中距離命中，加上林俊吉的兩罰一中擴大比分，國王雖靠牧倫斯進球在追近比分，但曼尼高接著帶球切入以失誤收場，且楊敬敏的最後一擊失手，勝負就此底定。

夢想家6人得分達雙位數，吉爾貝克拿13分、10籃板，布依德14分、11籃板，陳振傑替補得11分，錢肯尼10分。

國王以牧倫斯的23分表現最佳，林書緯得19分，曼尼高14分、10籃板、6助攻，但球隊最終中止2連勝，也沒能在主場追平夢想家戰績，勝差拉開至2場。

麥卡洛。（夢想家提供）

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