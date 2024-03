MLB》不解大谷翔平開記者會卻不受訪！ 美記者：事情看起來更可疑

大谷打破沉默召開記者會發表聲明。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇二刀流球星大谷翔平的前翻譯水原一平陷入非法簽賭案,更被指控大規模竊取大谷帳戶資金償還賭債,引起軒然大波,昨日大谷打破沉默召開記者會發表聲明,但全程未受訪,讓美國記者感到不解。

在水原一平爆出涉賭風波後,已遭道奇球團開除,而水原則是說詞反覆,一開始指稱大谷有幫忙還債,後又改口表示大谷不知情,全案已交由相關單位調查。

面對這起突發事件,大谷昨天首度出面回應,整場記者會長達約12分鐘。大谷強調自己沒有賭博,先前也不知道水原賭博成癮還積欠賭債,是水原擅自進入自己的帳戶,把錢匯給博弈公司。

不過大谷昨天只有發表聲明,並未接受媒體訪問,這讓美國資深體育記者波普里亞諾(Joe Pompliano)感到不解,他表示自己向公關人員問道:「如果大谷翔平不回答任何問題,他為什麼不乾脆發布聲明稿就好?」

波普里亞諾指出,「在我看來,召開記者會只會吸引更多媒體參與,而不回答問題會讓事情看起來更可疑。」

