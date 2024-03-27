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MLB》不解大谷翔平開記者會卻不受訪！ 美記者：事情看起來更可疑

2024/03/27 07:06

大谷打破沉默召開記者會發表聲明。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流球星大谷翔平的前翻譯水原一平陷入非法簽賭案，更被指控大規模竊取大谷帳戶資金償還賭債，引起軒然大波，昨日大谷打破沉默召開記者會發表聲明，但全程未受訪，讓美國記者感到不解。

在水原一平爆出涉賭風波後，已遭道奇球團開除，而水原則是說詞反覆，一開始指稱大谷有幫忙還債，後又改口表示大谷不知情，全案已交由相關單位調查。

面對這起突發事件，大谷昨天首度出面回應，整場記者會長達約12分鐘。大谷強調自己沒有賭博，先前也不知道水原賭博成癮還積欠賭債，是水原擅自進入自己的帳戶，把錢匯給博弈公司。

不過大谷昨天只有發表聲明，並未接受媒體訪問，這讓美國資深體育記者波普里亞諾（Joe Pompliano）感到不解，他表示自己向公關人員問道：「如果大谷翔平不回答任何問題，他為什麼不乾脆發布聲明稿就好？」

波普里亞諾指出，「在我看來，召開記者會只會吸引更多媒體參與，而不回答問題會讓事情看起來更可疑。」

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