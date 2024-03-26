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中職》陳子豪滿貫砲 中信10分大局中斷富邦3連勝

2024/03/26 22:10

陳子豪（圖中）滿貫全壘打。（記者王藝菘攝）

〔記者吳清正／新北報導〕中信兄弟艾士特先發4.2局無失分，陳子豪滿貫砲帶動10分大局，黃韋盛也轟出3分砲，以16:2大勝富邦悍將。中信贏得3連勝，中斷富邦3連勝。

公辦熱身賽初登板的艾士特投到第5局2出局，投球數達到設定的80球而退場，被擊出2支安打，投出6次三振、2次四壞球。

富邦先發投手江國豪前3局只被擊出1支安打，第4局遭遇亂流，中信靠著四壞球和林書逸、蘇緯達安打先馳得點，王威晨觸擊成安打攻佔滿壘，高宇杰二壘打清空壘包，江坤宇和岳政華連續安打再下一城，富邦換上黃保羅，牽制一壘失誤丟掉第6分，再連投兩次四壞球後，被陳子豪轟出滿貫砲，中信連打13人次攻下10分。

第6局中信靠著失誤和2次四壞球攻佔滿壘，詹子賢安打攻下2分，第7局富邦又是接連失誤和四壞球，黃韋盛轟出3分砲，第8局中信前2名打者都選到四壞球，2次高飛球推進加追1分，比數來到16:0。

富邦前7局只擊出4支零星安打，第8局終於有攻勢，葉子霆和孔念恩安打、王念好四壞球，無人出局攻佔滿壘，蔣智賢二壘打扳回2分。

陳子豪滿貫全壘打。（記者王藝菘攝）

黃韋盛。（記者王藝菘攝）

兄弟先發投手艾士特。（記者王藝菘攝）

富邦先發投手江國豪。（記者王藝菘攝）

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