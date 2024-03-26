中職》台鋼啦啦隊一粒IG喊「開季見」！網超暈：在粒寶樂園迷路了

台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars人氣新人「一粒」。（翻攝自Instagram／ilixoxov）

〔即時新聞／綜合報導〕中華職棒台鋼雄鷹今天（26日）在天母出戰味全龍，是雄鷹首度在北部作戰，最終1：2落敗，不過其啦啦隊「Wing Stars」人氣新人「一粒」持續為台鋼焦點之一，她今天也在社群發文，向粉絲喊話「開季見」，截至現今已湧入近4萬讚，展現超高人氣。

一粒在Instagram發文，吸引近4萬人來朝聖。（翻攝自Instagram／ilixoxov）

台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars今年初才正式成軍，其中外貌神似「黑嘉嘉」啦啦隊新成員一粒，因出眾顏值迅速竄紅，更藉由台鋼球員葉保弟的應援神曲，成為中華職棒開季新焦點，Instagram追蹤數也從去年加入Wing Stars的2000人左右，飆升至現在的15.9萬人。

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一粒在Instagram發文說，「開季見吧，粒寶樂園肯定好玩，你確定不來嗎？」貼文曝光後，吸引近4萬人來朝聖，粉絲們紛紛暴動，「粒家軍報到」、「該來去粒寶樂園玩玩了」、「為了一粒當然要來」、「樂園裡面感覺就會迷路頭暈目眩的」、「為了一粒，該衝一波了」「我還陷在上週六的粒寶樂園裡」、「可愛的一粒」、「第一次玩沒有出口的樂園」。

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