籃球》籃協會員大會稱「國家隊得依表現懲處」 職籃工會反擊

台灣男籃。（資料照，取自FIBA官網）





〔記者粘藐云／台北報導〕針對媒體爆料在第13屆中華籃協會員大會中，有代表發言提出，球員打國家隊要依照表現懲處，甚至表示工會協助保險疑似要求退佣等說法等，引發爭議。今天晚間職籃工會反文反擊，強調不能認同這樣的言論，也呼籲籃協應盡速針對11月的亞洲盃資格賽第二階段的選手參賽權益問題進行討論。

職籃工會回應如下：

針對本 （26） 日報載有關中華籃協會員大會中，籃協代表對於「國家隊依表現懲處」、「工會協助保險疑似為求退佣」等說法，職籃工會向各界表達對前述言論的高度遺憾與不能認同。同時，本會要感謝重視籃運發展的會員揭露與媒體報導，讓社會更能了解本會自去年7月啟動「國家隊選手參賽權利義務」倡議以後，長期在主管機關漠視相關問題下，所面對的不友善與困境。而針對本次新聞事件中之相關爭議說法，本會在此具體回應如下：

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一、 自始至終，本會對中華籃協、體育署及社會大眾之倡議訴求，均為「訂定參賽協議、確保後勤保障」，諸如日前引發輿論的暫時失能險及相關後勤規格等，才是重要核心。而關於出場費制度，本會亦多次表達並非相關討論的優先事項，籃協可最低限度執行國民體育法要求，或參考職棒工會與職棒聯盟簽訂之團體協約精神，列為商業性賽事賽務成本，擺脫過往「重賞之下必有勇夫」的獎金、犒賞概念。對照報載內容中的籃協代表發言，過分強調出場費、意欲將現役選手形塑成貪圖私利者，甚至衍生勝負應與獎懲連動說法，本會實難認同。

二、 至於「保險退佣」說法，本會之所以「主動協助」籃協釐清投保相關流程與知識，係基於團隊已具備與中職聯盟與保險公司的合作經驗，並理解球員或球團憂心於保密機制尚未健全、但又迫切需要投保的現實，才主動提示由工會提供協助以加速進程；除籃協轄下各代表隊外，去年7月同期的世大運男、女籃團隊，本會亦秉持相同方式進行支援。本會辦公室團隊歷經10年以上與棒協、中職聯盟及體育署等眾多單位合作，從未聽聞任何單位提及「退佣」指控。相關含沙射影之說法不僅瓦解本會與籃協重建互信的可能，亦嚴重傷害相關保險公司長期支持國內運動員辦理保險之用心。

距離國家隊從菲律賓返國已有月餘，本會很遺憾至今仍未接到中華籃協關於參賽協議討論的訊息。當棒球圈的中職聯盟及棒協都已為年底世界棒球12強賽啟動後勤準備之時，期盼籃協亦能盡快針對11月的亞洲盃資格賽第二階段的選手參賽權益問題進行討論。本會也將繼續秉持共同發展我國籃運環境立場，不放棄與各單位溝通可能，以實際作為提升台灣籃球在世界舞台的競爭力及能見度，期盼透過行動為台灣籃球創造更友善的從業環境，給年輕選手值得期待的未來。

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