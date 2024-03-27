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世界盃資格賽 台灣男足不敵吉爾吉斯吞4連敗

2024/03/27 02:12

〔中央社〕台灣男足今天在世界盃亞洲區資格賽第2輪作客吉爾吉斯，僅靠著吳彥澍的12碼罰球破網，可惜以1比5落敗，苦吞4連敗，仍在尋求本階段首勝。

世界排名第153名的台灣男足，在2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第2輪的賽事中，與阿曼、吉爾吉斯及馬來西亞同組，進行主、客場雙循環賽，取分組前2名隊伍晉級第3輪，同時取得2027亞洲盃會內賽門票。

然而，台灣男足先前已經接連不敵阿曼、馬來西亞，上週在主場高雄市立楠梓足球場，又以0比2敗給世界排名第104名的吉爾吉斯，尤其外籍教頭懷特（Gary White）還因衝進場抗議，領到紅牌遭到驅逐離場，並被處以禁賽，導致此役作客吉爾吉斯無法在場邊執教。

本場台灣男足由隊長陳柏良領軍，搭配攻擊箭頭安以恩，加上旅外球星王建明回歸先發陣容，潘文傑則鎮守球門，沒想到上半場就被吉爾吉斯好手克若（Joel Kojo）上演「帽子戲法」，陷入0比3落後。

下半場雙方易邊再戰，完全掌控節奏的吉爾吉斯，靠著布勞茲曼（Khristiyan Brauzman）在第79分鐘把握門前混亂機會，持續擴大兩隊差距。

不過，台灣男足也隨即回敬攻勢，在快速推進情況下，造成吉爾吉斯門將托科泰耶夫（Erzhan Tokotayev）的犯規，並獲得12碼罰球，操刀主罰的吳彥澍順利破網，幫助球隊取得本階段的首顆進球。

可惜台灣男足在第95分鐘再度失守，最後即以1比5不敵吉爾吉斯，在客場吞敗，仍在尋求本階段首勝。接下來台灣男足將於6月回歸，先在6月6日在主場挑戰強敵阿曼，6月11日則在客場面對馬來西亞。（編輯：陳政一）1130327

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