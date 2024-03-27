晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

亞錦賽》女單籤表出爐！戴資穎拚連霸 4強假想敵又是安洗瑩

2024/03/27 07:06

戴資穎。（資料照，美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕亞洲羽球錦標賽在4月9日於中國寧波點燃戰火，同時也是巴黎奧運積分賽最後1場賽事，而男單、女單、男雙、混雙籤表出爐，尋求衛冕的台灣一姊戴資穎首輪對手將是從資格賽A組出線的選手，且4強可能將又要遭遇南韓世界球后安洗瑩。

世界排名第4的戴資穎在去年亞錦賽決賽力克安洗瑩封后，繼2017、2018年再度制霸，在亞錦賽決賽勝率依舊100％，本屆將尋求衛冕，同時也要捍衛世界排名。

亞錦賽女單共32席資格，其中4席透過資格賽爭奪。資格賽分成A、B、C、D等4組進行，再取分組戰績最佳躋身32強，而戴資穎首輪對手將從印度女將查利哈（Ashmita Chaliha）、香港盧善恩、哈薩克絲瑪古洛娃（Kamila Smagulova）之間產生。

戴資穎16強假想敵是日本好手大堀彩，8強則有可能遇上中國好手王祉怡，至於4強對手又是頭號種子安洗瑩，如果小戴、小安都順利過關，將是兩人本季繼馬來西亞公開賽決賽、法國公開賽4強再度交鋒。

另外，許玟琪、白馭珀、宋碩芸都能直接在32強亮相，許玟琪首戰對手為中國好手韓悅，白馭珀將遭遇緬甸女將圖薩（Thet Htar Thuzar），宋碩芸過招印尼選手瓦達妮（Putri Kusuma Wardani）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。