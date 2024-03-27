亞錦賽》女單籤表出爐！戴資穎拚連霸 4強假想敵又是安洗瑩

戴資穎。（資料照，美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕亞洲羽球錦標賽在4月9日於中國寧波點燃戰火，同時也是巴黎奧運積分賽最後1場賽事，而男單、女單、男雙、混雙籤表出爐，尋求衛冕的台灣一姊戴資穎首輪對手將是從資格賽A組出線的選手，且4強可能將又要遭遇南韓世界球后安洗瑩。

世界排名第4的戴資穎在去年亞錦賽決賽力克安洗瑩封后，繼2017、2018年再度制霸，在亞錦賽決賽勝率依舊100％，本屆將尋求衛冕，同時也要捍衛世界排名。

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亞錦賽女單共32席資格，其中4席透過資格賽爭奪。資格賽分成A、B、C、D等4組進行，再取分組戰績最佳躋身32強，而戴資穎首輪對手將從印度女將查利哈（Ashmita Chaliha）、香港盧善恩、哈薩克絲瑪古洛娃（Kamila Smagulova）之間產生。

戴資穎16強假想敵是日本好手大堀彩，8強則有可能遇上中國好手王祉怡，至於4強對手又是頭號種子安洗瑩，如果小戴、小安都順利過關，將是兩人本季繼馬來西亞公開賽決賽、法國公開賽4強再度交鋒。

另外，許玟琪、白馭珀、宋碩芸都能直接在32強亮相，許玟琪首戰對手為中國好手韓悅，白馭珀將遭遇緬甸女將圖薩（Thet Htar Thuzar），宋碩芸過招印尼選手瓦達妮（Putri Kusuma Wardani）。

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