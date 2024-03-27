亞錦賽》男單籤表出爐！周天成、林俊易、王子維都有硬仗要打

周天成。（資料照，美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕亞洲羽球錦標賽在4月9日於中國寧波點燃戰火，同時也是巴黎奧運積分賽最後1場賽事，男單、女單、男雙、混雙籤表出爐，台灣男單共有周天成、林俊易、王子維取得參賽門票，只是都有硬仗要打。

林俊易上週在瑞士公開賽封王，目前以5萬7286分，在奧運積分榜排名18名，想前進巴黎奧運就必須躋身至16名，所以他得追過中國翁泓揚5萬9950分、馬來西亞黃智勇5萬8735分。

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林俊易亞錦賽首輪對手是從資格賽出現的選手，預料晉級16強機會濃厚，但第2輪就要對上印度一哥普蘭諾伊（Prannoy H. S.）。

周天成首輪對手是翁泓揚，過關後可能要強碰馬來西亞一哥李梓嘉，至於王子維32強和黃智勇過招，晉級下一輪的對手可能是杭州亞運金牌中國李詩灃。

男雙方面，台灣共4組人馬參賽，李洋／王齊麟32強遭遇日本的古賀輝／齋藤太一，德國公開賽冠軍、法國公開賽亞軍的李哲輝／楊博軒首戰強碰印度最強蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）／謝提（Chirag Shetty），盧敬堯／楊博涵將遭遇資格賽對手，李芳任／李芳至將決鬥岡村洋輝／三橋健也。

林俊易。（資料照，美聯社）

王子維。（資料照，美聯社）

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