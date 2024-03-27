網球》職業生涯350勝！衛冕者梅德維夫挺進邁阿密大師賽8強

俄羅斯梅德維夫。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕俄國第3種子梅德維夫（Daniil Medvedev）在邁阿密網賽及時回穩，7：6（7：5）、6：0 擊敗德國對手卡帕菲（Dominik Koepfer），笑納職業生涯第350場巡迴賽勝利，並以衛冕者之姿晉級這項ATP千分大師賽8強。

去年在此奪冠的梅德維夫，此役克服熱機稍慢開局，第3、4局互破後，與卡帕菲拉鋸進入搶7，前世界球王從0 ：4發動反撲，不但倒趕5分超前，更順勢搶下首盤。接下來戰況意外一面倒，打順手的梅德維夫連破帶保「送蛋」清盤，僅花90分鐘締造對戰3連勝。「當你像他一樣輸掉第一盤，有時會發生這種狀況。」賽後梅德維夫表示，其實卡帕菲打得非常好，只是搶7錯失領先，士氣頓挫失去專注力，「我知道必須在第二盤開始把握機會，很高興做到。」他將與智利22種子賈瑞（Nicolas Jarry）爭奪4強門票，朝著生涯首度在同站賽事2連霸的目標邁進。

請繼續往下閱讀...

28歲的梅德維夫坦承，第350勝的感覺，與2016年在斯海爾托亨博斯拿下首勝完全不一樣，「我還記得當時次盤5：1聽牌，卻渾身發抖想著：『天哪，我要贏得第一場 ATP 比賽了 。』反觀現在就像是：『如果贏了就有好處，我只需要完成它，然後回去。』感受真的不同，但都是讓我繼續前進的動力。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法