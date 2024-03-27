世界盃資格賽》吳彥澍罰球破網 台灣男足1：5不敵吉爾吉斯無緣晉級

台灣男足梁孟昕（藍衣3號）躍起爭球。（吉爾吉斯足協提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026世界盃暨2027亞洲盃資格賽第2輪，台灣男足作客吉爾吉斯陷入苦戰，雖靠著吳彥澍12碼罰球破網，仍以1：5落敗，連輸4場已無緣晉級。

台灣隊上週在高雄市立楠梓足球場以0：2敗給吉爾吉斯，當時外籍教頭懷特（Gary White）因衝進場抗議領到紅牌，並被處以禁賽，此役無法執教，上半場寶島防線頻頻失守，被吉爾吉斯克若（Joel Kojo）上演「帽子戲法」，陷入0：3落後。下半場第79分鐘，布勞茲曼（Khristiyan Brauzman）門前亂軍再進球，不過台灣隊隨即反攻，造成吉爾吉斯門將托科泰耶夫（Erzhan Tokotayev）犯規，操刀12碼罰球的吳彥澍起腳破網，這也是我國本階段首個進球，只可惜第95分鐘被梅克快速反擊得手 ，終以4球之差落敗。

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台灣與阿曼、吉爾吉斯及馬來西亞同在D組，進行主、客場雙循環賽，取分組前2名晉級第3輪，並獲2027年亞洲盃會內賽門票。先前台灣接連不敵阿曼、馬來西亞，加上主客場都輸吉爾吉斯，D組墊底雖確定無法出線，仍有最後兩場賽事，包括6月6日主場迎戰3勝1負的強敵阿曼；6月11日客場面對2勝2負的馬來西亞。

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