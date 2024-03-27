MLB》好痛！擦棒球K中臉部 洋基外野手右眼窩骨折

洋基外野手岡薩雷茲因自打球，造成右眼窩骨折。（歐新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基外野手岡薩雷茲（Oscar Gonzalez）昨天在墨西哥海外交流賽與紅魔鬼隊之戰，他因擦棒球K中臉部而退場，洋基隊今天宣布，岡薩雷茲的右眼窩骨折。

岡薩雷茲昨天在2局上打擊，他面對一顆內角球出棒打成界外，未料擦棒球卻打中自己的臉部，讓岡薩雷茲當場倒地不起，現場防護人員上場檢查後，岡薩雷茲立即被送往當地醫院治療。洋基隊起先表示，岡薩雷茲的右眼挫傷。

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洋基隊在賽後確認檢查結果為右眼窩骨折，岡薩雷茲則是在當地時間週二接受檢查後，留在醫院過夜。洋基隊說，自家2A教練B.羅德里奎茲（Brandon Rodriguez）一直在墨西哥城陪伴岡薩雷茲。

現年26歲的岡薩雷茲過去兩個賽季待在守護者，上季出賽54場，交出2轟、12分打點，打擊率2成14的成績。洋基總教練布恩（Aaron Boone）在美國時間週一表示，岡薩雷茲開季將從小聯盟出發。

Scary moment as Oscar Gonzalez fouls a ball off of his face. #yankees #mlb pic.twitter.com/JzqG2kKx0L — NYY UNDERGROUND （@NYYUNDERGROUND） March 26, 2024

洋基外野手岡薩雷茲因自打球，造成右眼窩骨折。（美聯社）

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