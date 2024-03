MLB》好痛！擦棒球K中臉部 洋基外野手右眼窩骨折

洋基外野手岡薩雷茲因自打球,造成右眼窩骨折。(歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基外野手岡薩雷茲(Oscar Gonzalez)昨天在墨西哥海外交流賽與紅魔鬼隊之戰,他因擦棒球K中臉部而退場,洋基隊今天宣布,岡薩雷茲的右眼窩骨折。

岡薩雷茲昨天在2局上打擊,他面對一顆內角球出棒打成界外,未料擦棒球卻打中自己的臉部,讓岡薩雷茲當場倒地不起,現場防護人員上場檢查後,岡薩雷茲立即被送往當地醫院治療。洋基隊起先表示,岡薩雷茲的右眼挫傷。

洋基隊在賽後確認檢查結果為右眼窩骨折,岡薩雷茲則是在當地時間週二接受檢查後,留在醫院過夜。洋基隊說,自家2A教練B.羅德里奎茲(Brandon Rodriguez)一直在墨西哥城陪伴岡薩雷茲。

現年26歲的岡薩雷茲過去兩個賽季待在守護者,上季出賽54場,交出2轟、12分打點,打擊率2成14的成績。洋基總教練布恩(Aaron Boone)在美國時間週一表示,岡薩雷茲開季將從小聯盟出發。

