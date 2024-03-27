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MLB》又一起無情案例！ 28歲投手打贏薪資仲裁後遭大都會釋出

2024/03/27 08:02

畢克佛打贏仲裁官司後於今天遭大都會釋出。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紐約大都會後援投手畢克佛（Phil Bickford）在今天通過讓渡程序後被球隊釋出，他成為繼戴維斯（J.D. Davis）後，本月第二位打贏仲裁官司後被釋出的球員。

現年28歲的畢克佛在先前打贏薪資仲裁，預計新賽季將會拿到90萬美元，而非大都會願意給的81萬5000美元的薪水，不過球隊因為簽下馬丁尼茲（J.D. Martinez）需要騰出名單空間，便將他給指定讓渡，在讓渡期間過後畢克佛便遭大都會釋出，他將拿到21萬7742美元的解約金。

大聯盟勞資協議規定，具仲裁資格的球員與球隊協商後談妥的薪水是有保障的，但如果是經過仲裁後決定的薪水將沒有保障，而不受保障的薪水若在開賽前15天被解約將獲得45天的解約金，若在春訓前解約則可拿到30天的解約金。

先前巨人隊戴維斯（J.D. Davis）就在打贏薪資仲裁，新賽季將獲得690萬美元薪水後遭到釋出，並拿到110萬美元的解約金，後續他以250萬美元附帶150萬美元激勵獎金的合約轉戰運動家隊，但巨人的舉動仍遭到球界抨擊。

畢克佛4年大聯盟生涯累積11勝8敗防禦率4.43，有21次中繼成功與2次救援成功，過往他曾效力過釀酒人、道奇與大都會隊。

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