MLB》大谷如今能更直接與球團溝通 道奇教頭點出水原的問題

大谷翔平與前任專屬翻譯水原一平。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本球星大谷翔平的前任專屬翻譯水原一平涉入非法賭博，遭到道奇隊開除，大谷團隊也指控水原竊取金錢。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天表示，以前有水原一平的時候，與大谷之間的溝通會有點困難，現在道奇隊教練與工作人員能更直接與大谷溝通。羅伯斯描述，先前對水原一平與大谷翔平的安排會有一些困難。

《The Athletic》道奇記者阿達亞（Fabian Ardaya）指出，羅伯斯形容水原一平的離開，就像球團與大谷翔平之間的「緩衝帶」被移除。羅伯斯坦言，有時候水原一平作為中間人來溝通很困難，希望這樣能更直接與大谷溝通。

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根據日媒《Full-Count》報導，羅伯斯指出，過去的兩天內，大谷翔平與隊友們的關係比以前更加密切。羅伯斯也讚賞大谷翔平的英語能力，「我想大家會對他的英語程度感到驚訝，而我認為這是好事。昨天是很重大的一天。」

大谷翔平昨天在記者會進行約12分鐘的聲明，首度回應水原涉賭風波，大谷強調自己從未對任何運動賽事下注、或是委託他人進行，並直言，「水原一平從我的戶頭偷錢並說謊。」

目前大谷的翻譯為艾爾頓（Will Ireton），他也是道奇編成部選手育成和能力開發的主任。

大谷翔平。（資料照，今日美國）

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