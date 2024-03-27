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MLB》今永昇太3局失4分、被敲8安 熱身賽防禦率高達5.68

2024/03/27 08:06

今永昇太。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊日籍投手今永昇太今天在熱身賽面對紅雀，他主投3局被敲8安，失掉4分有3分自責，送出6次三振。小熊隊以2比7輸球。今永昇太在熱身賽的防禦率升至5.68。

今永昇太首局1出局後，被紅雀強打高德史密特（Paul Goldschmidt）敲二壘安打，雖然三振強打艾倫納多（Nolan Arenado），但被紅雀打者戈爾曼（Nolan Gorman）敲適時安打，讓今永昇太失掉1分。

第2局今永昇太在2出局後，先後被敲一壘安以及二壘安打，失掉1分，加上今永昇太自己發生守備失誤，再失掉1分。今永昇太在第3局連賞2次三振後，先投出保送，接著被紅雀打者伯勒森（Alec Burleson）敲二壘安打，再失1分。今永昇太在第4局連續被敲2安後，就被換下場。

總計今永昇太此戰帳面上3局投球，被敲8安失掉4分（3分自責），送出6次三振、丟1次保送。今永昇太目前在熱身賽先發4場拿到2勝2敗，防禦率5.68，共投12.2局被敲18安，包含挨了2發全壘打，被打擊率為3成16，共賞25次三振、丟3次保送。

今永昇太預計會擔任當地時間4月1日（台灣時間4月2日）的先發投手，屆時要面對洛磯隊。

今永昇太。（今日美國）

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