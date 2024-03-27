籃球》國家隊打不好要懲處？ PLG球星不忍了：誰還敢打？

李愷諺質疑籃協言論，表示這樣誰敢打國家隊？（本報資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕籃協日前召開第13屆中華籃協會員大會，《TVBS》爆料因球員爭取出場費，會中代表發言反提出打國家隊要依照表現懲處，事件引發熱議，PLG新北國王球星李愷諺也在IG上發文，質疑這樣誰還敢打國家隊？

本次籃協會員大會因爆出國家隊要依表現懲處而引起議論，過去代表台灣出賽多次的李愷諺發文質疑「就這句話誰還敢打」，李愷諺回顧過去國家隊經歷，指出2015年首次披上國家隊戰袍、2017年在自家參加世大運，感受到的是為全台灣拚命、全台灣的人都在為你加油，這種使命感即使受傷了，依然會堅持到最後一刻。

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李愷諺坦言，打國家隊一部分當然是為了打出自己的身價，不過時代不同了，當年入選國家隊在SBL可以獲得10萬至12萬的頂薪月薪，現在環境改變，在台灣隊附近徘迴的球員基本月薪都已經超過12萬，打國家隊付出的是休息時間、以及陪伴家人的時間，甚至還要抱著受傷被球團減薪、甚至不續約的風險，而且打不好可能連家人都要一起承受罵名。

李愷諺指出，在這些風險下，還願意打國家隊，可能是當年22歲、還滿腔熱血的時期吧。

而除了李愷諺外，球評古硯偉也痛批：「十一月國際賽訓練計畫都沒個底，協會還在要選手罰款，你要不要下次國際賽名次退步一名還是籃球運動參與人口變少一個，常務監事和理事長就打一下屁屁？」

李愷諺發文質疑籃協。（圖取自李愷諺IG）

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