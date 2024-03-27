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MLB》不去洋基！遊騎兵冠軍左投蒙哥馬利 1+1短約轉戰響尾蛇

2024/03/27 09:15

蒙哥馬利。（資料照，今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕去年幫助遊騎兵摘得世界大賽冠軍的左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery），今天傳出以「1+1」合約加盟響尾蛇，本季薪水將是2500萬美元。

蒙哥馬利上季先後待在紅雀與遊騎兵，整季先發32場戰績10勝11敗、防禦率3.20，共投188.2局賞166次三振，被打擊率為0.247，每局被上壘率為1.19。

《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale），蒙哥馬利如今以1年2500萬美元合約轉戰響尾蛇，並附帶第二年2500萬美元的自動續約選擇權。而《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）指出，蒙哥馬利只要在2024年賽季先發10場，就能觸發第二年的自動續約選擇權。

雖然響尾蛇去年12月以4年8000萬美元簽下左投「E-Rod」羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez），但E-Rod因背闊肌拉傷，無法趕上開季。南丁格爾認為，如果E-Rod歸隊，加上王牌加倫（Zac Gallen）、凱利（Merrill Kelly）等人帶領下，響尾蛇將擁有強大的先發群。

蒙哥馬利的經紀人是波拉斯（Scott Boras），原本蒙哥馬利想要一份7年大約，雖然傳出前東家洋基等隊有興趣，最後蒙哥馬利接受響尾蛇的短約，轉戰國聯西區賽場。

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