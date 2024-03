MLB》大谷翔平重返天使獲全場歡呼！ 前隊友笑：他不適合道奇藍

大谷翔平脫下頭盔向全場觀眾致意。(圖片取自天使X)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇與天使今天再度於春訓交手,此次是大谷翔平在轉戰道奇隊後首次重返天使主場打球並獲得天使球團與全場觀眾致意,賽前天使開幕戰左投山度瓦(Patrick Sandoval)則開玩笑表示,他不適合道奇藍。

大谷翔平在效力天使6年後以10年7億美元大約轉戰同城球隊道奇隊,兩隊在春訓曾交手過但是在道奇主場,今天是大谷翔平首度重返天使隊主場面對天使,擔任先發2棒指定打擊。

今天在大谷翔平的首打席,原本大谷翔平已經準備打擊,但天使此時特地播放大谷翔平的致敬影片,他便直接退出打席觀看,全場觀眾為他起立鼓掌歡呼,大谷翔平也脫下頭盔致意。最終該打席大谷翔平被希爾賽(Chase Silseth)的外角速球給三振出局。

The reception for Shohei Ohtani in his (exhibition) return to Anaheim. pic.twitter.com/qQrmI2mBaY