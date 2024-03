NBA》回應最後一擊被灰狼破解 勇士主帥：我們也知道他們要打什麼

柯爾回應戰術被灰狼破解的問題。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕勇士日前惜敗灰狼,讀秒階段湯普森(Klay Thompson)追平一擊失手,賽後灰狼球星愛德華茲(Anthony Edwards)直言知道勇士要跑什麼戰術,對此勇士總教練柯爾(Steve Kerr)稍早也做出回應,表示現在情蒐工作都做得很好,其實每一隊都互相知道對方的戰術。

記者詢問柯爾戰術被灰狼看破的想法,柯爾表示現在的情蒐工作都做得很好,因此不意外對方知道他們的戰術,「每支球隊、像我們就有12個助理教練,我們也知道其他隊在比賽結束前會跑什麼戰術。」柯爾指出,通常每支球隊關鍵時刻都會有4到5個戰術,他們彼此都知道戰術,而他們也都準備好要怎麼應對。

柯爾表示,設計戰術不會拘泥於一個點,還會另外設計2到3個機會,雖然湯普森沒投進,但已經跑出一個不錯的機會了,而對於灰狼的防守,柯爾也不吝嗇稱讚對方準備得很好。

柯爾還透露,對灰狼的戰術他們今年實戰中有跑過,約6週前對湖人就用過且成功投進三分,不過柯爾也說,他不是那種成功過一次就會一直用同一套戰術的教練,如果每次都用,只會讓對方更好破解。

