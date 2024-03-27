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NBA》回應最後一擊被灰狼破解 勇士主帥：我們也知道他們要打什麼

2024/03/27 10:21

柯爾回應戰術被灰狼破解的問題。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士日前惜敗灰狼，讀秒階段湯普森（Klay Thompson）追平一擊失手，賽後灰狼球星愛德華茲（Anthony Edwards）直言知道勇士要跑什麼戰術，對此勇士總教練柯爾（Steve Kerr）稍早也做出回應，表示現在情蒐工作都做得很好，其實每一隊都互相知道對方的戰術。

記者詢問柯爾戰術被灰狼看破的想法，柯爾表示現在的情蒐工作都做得很好，因此不意外對方知道他們的戰術，「每支球隊、像我們就有12個助理教練，我們也知道其他隊在比賽結束前會跑什麼戰術。」柯爾指出，通常每支球隊關鍵時刻都會有4到5個戰術，他們彼此都知道戰術，而他們也都準備好要怎麼應對。

柯爾表示，設計戰術不會拘泥於一個點，還會另外設計2到3個機會，雖然湯普森沒投進，但已經跑出一個不錯的機會了，而對於灰狼的防守，柯爾也不吝嗇稱讚對方準備得很好。

柯爾還透露，對灰狼的戰術他們今年實戰中有跑過，約6週前對湖人就用過且成功投進三分，不過柯爾也說，他不是那種成功過一次就會一直用同一套戰術的教練，如果每次都用，只會讓對方更好破解。

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