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足球》挺過戰亂！ 烏克蘭踢進2024歐國盃會內賽

2024/03/27 11:51

烏克蘭踢進2024歐國盃會內賽。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕2024年歐洲國家盃將從6月14日起在德國舉行，目前分組名單已全數出爐，近年深受戰亂所苦的烏克蘭成功踢進歐洲國家盃會內賽，隊長津琴科（Oleksandr Zinchenko）表示有如夢想成真。

烏克蘭隊長津琴科表示，踢進歐國盃會內賽有如夢想成真。（路透）

根據《路透》報導，烏克蘭26日以2：1擊敗冰島在資格賽附加賽B組中勝出，成功進軍歐洲國家盃，而烏克蘭在資格賽附加賽B組賽事中展現韌性，連續兩場比賽以2：1勝出，且都是在下半場「逆轉勝」。屆時烏克蘭將與比利時、斯洛伐克和羅馬尼亞分在E組，烏克蘭預計將於6月17日的2024歐國盃首戰對上羅馬尼亞。

津琴科表示，這場比賽是烏克蘭最激勵人心的賽事之一，對此非常高興，宛如夢想成真，他也非常感謝烏克蘭球迷，幫助國家隊度過這段艱困時期。津琴科提到：「我非常自豪能成為一位烏克蘭人，和那些為烏克蘭自由而獻出生命的人流著同樣的血。」

烏克蘭隊教練雷布洛夫（Serhiy Rebrov）指出，球員們看到有關家鄉被砲擊的新聞後十分憤怒，他們渴望在足球場上展現潛力，「我感謝他們所有人為烏克蘭獻上這份禮物，在這如此艱困的時刻來說非常重要」。

俄羅斯2022年入侵烏克蘭，適逢2022年卡達世界盃資格賽舉辦期間，烏克蘭一路過關斬將，無奈在面對威爾斯時因為一記烏龍球而抱憾離去，以0：1輸給威爾斯，只能目送對手前進世界盃會內賽。此次烏克蘭挺進歐國盃會內賽，是烏克蘭史上第4次進入會內賽，如此表現也讓烏克蘭全國上下為之振奮。

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