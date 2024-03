MLB》水原能輕易進大谷的帳戶偷錢？ 前日本翻譯分享經驗

大谷翔平與前任專屬翻譯水原一平(左)。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇隊日本球星大谷翔平前任專屬翻譯水原一平涉及非法賭博,遭到道奇隊開除,大谷團隊也指控水原竊取大量金錢。曾經擔任過大聯盟巨人、大都會翻譯的小島克典認為,確實翻譯可能會有權進入選手的帳戶。

小島克典近日在《富士電視台》的節目中說到,當球隊翻譯是最重要的工作,但走出球場外就是異國他鄉,不能侷限在「基本上只有翻譯」的範圍,外國連路標都是英文,保護、確保選手的安全也是工作之一,從事翻譯以外的工作,涉及領域也很多。

小島克典提到,在美國生活例如像是電費、電話費、煤氣費、水費、瓦斯費等等,這些不像日本那樣可以從帳戶自動扣除,支付這些很麻煩。

而小島克典指出,一些球員把他們的收入分成幾個美國帳戶,因此會允許翻譯或其他員工有權進入一個帳戶,但這不代表翻譯可以完全使用選手的全部財產。

曾經擔任過大都會等兩支球隊的翻譯、目前為ESPN韓籍記者的Daniel Kim在社群媒體X上表示,「當我擔任翻譯時,我必須協助選手處理日常事務,包含開設銀行帳戶,到美國DMV(類似台灣監理站)領駕照,設置水電瓦斯等等,我還在客場之旅時帶著他們的支票簿以便付款。」

Daniel Kim提到,自己擔任過大聯盟2支不同球隊的翻譯,他對於水原一平涉賭事件最訝異的部分是,「他能夠召集開球隊會議,翻譯要求開團隊會議?」

Is it hard to believe that Ippei Mizuhara had access to Shohei Ohtani's bank account?

