MLB》水原能輕易進大谷的帳戶偷錢？ 前日本翻譯分享經驗

大谷翔平與前任專屬翻譯水原一平（左）。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊日本球星大谷翔平前任專屬翻譯水原一平涉及非法賭博，遭到道奇隊開除，大谷團隊也指控水原竊取大量金錢。曾經擔任過大聯盟巨人、大都會翻譯的小島克典認為，確實翻譯可能會有權進入選手的帳戶。

小島克典近日在《富士電視台》的節目中說到，當球隊翻譯是最重要的工作，但走出球場外就是異國他鄉，不能侷限在「基本上只有翻譯」的範圍，外國連路標都是英文，保護、確保選手的安全也是工作之一，從事翻譯以外的工作，涉及領域也很多。

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小島克典提到，在美國生活例如像是電費、電話費、煤氣費、水費、瓦斯費等等，這些不像日本那樣可以從帳戶自動扣除，支付這些很麻煩。

而小島克典指出，一些球員把他們的收入分成幾個美國帳戶，因此會允許翻譯或其他員工有權進入一個帳戶，但這不代表翻譯可以完全使用選手的全部財產。

曾經擔任過大都會等兩支球隊的翻譯、目前為ESPN韓籍記者的Daniel Kim在社群媒體X上表示，「當我擔任翻譯時，我必須協助選手處理日常事務，包含開設銀行帳戶，到美國DMV（類似台灣監理站）領駕照，設置水電瓦斯等等，我還在客場之旅時帶著他們的支票簿以便付款。」

Daniel Kim提到，自己擔任過大聯盟2支不同球隊的翻譯，他對於水原一平涉賭事件最訝異的部分是，「他能夠召集開球隊會議，翻譯要求開團隊會議？」

Is it hard to believe that Ippei Mizuhara had access to Shohei Ohtani's bank account?

No. It's quite plausible, says Katsunori Kojima, a former interpreter for the Mets/Giants. He handled lots of financial transactions for players.pic.twitter.com/OOakRYFtdl https://t.co/bhRQCVKh3a — Jeffrey J. Hall （@mrjeffu） March 26, 2024

大谷翔平。（美聯社）

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