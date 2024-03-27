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體育 籃球 NBA

NBA》領先20分差點被鵜鶘翻盤 威廉斯致勝上籃守住雷霆勝利

2024/03/27 11:43

雷霆險些被鵜鶘逆轉。（USA TODAY Sports）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕雷霆今天客場踢館鵜鶘，打到第三節一度取得20分領先，不料20分領先「不夠花」，被鵜鶘成功反撲、末節一度被反超，不過最終雷霆新三巨頭接管比賽，終場前27秒J.威廉斯（Jalen Williams）致勝上籃幫助球隊以119：112贏下比賽。

此戰首節兩隊互相拉鋸，不過第二節雷霆單節攻下40分，並只讓鵜鶘攻下24分拉開領先，第三節6分48秒時將領先擴大到全場最多的20分，不過鵜鶘開始反擊，用剩下半節的時間將落後縮小到各位數。

第四節鵜鶘繼續反攻，Z.威廉森（Zion Williamson）在6分8秒時兩罰全進，幫助球隊105：104反超，接著墨菲（Trey Murphy III）、麥考倫（CJ McCollum）聯手得分，將領先擴大到5分。

不過雷霆並未讓到手的勝利飛掉，末節最後2分31秒打出一波12：0攻勢，包含吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的追平三分，最後27秒J.威廉斯的致勝上籃得手守下勝利。

吉爾吉斯亞歷山大攻下24分，J.威廉斯拿到26分，其中18分在上半場獲得，霍姆格倫（Chet Holmgren）16分9籃板，吉迪（Josh Giddey）14投10中攻下25分。

鵜鶘方面，Z.威廉森29分10籃板，麥考倫攻下23分，不過24投僅有8中，墨菲投進4顆三分攻下16分。

雷霆贏球後收下本季第50場勝利，目前50勝21敗暫居西部第2，與第一的金塊僅有半場勝差。

吉爾吉斯亞歷山大（中）全場24分，包含關鍵追平三分。（美聯社）

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