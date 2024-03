NBA》又一個不提前說的 哈勒戴回憶里拉德交易案：我嚇傻了

哈勒戴認為公鹿交易他太慢通知,沒有獲得應有的尊重。(資料照,法新社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕哈勒戴(Jrue Holiday)去年休賽季成為里拉德(Damian Lillard)交易案的包裹之一,被公鹿送去拓荒者,最終又被交易加盟塞爾提克,日前哈勒戴在格林(Draymond green)的訪談節目上回顧這件事情,透露被公鹿交易的當下,他真的嚇到了。

回憶被交易的當下,哈勒戴表示他在睡午覺時接到球隊總管訊息,但因為他睡得很熟不想立即回覆,不過隨後經紀人打給他,通知說他被交易了,因此要他立刻回電話給公鹿總管,而公鹿總管也照實告訴哈勒戴,他們拿他去交易里拉德。

哈勒戴表示,被交易之前完全沒有任何跡象,這讓他非常震驚,他認為球隊至少要在交易前24小時就先通知他,而不是交易前5分鐘才告知。

哈勒戴最後表示,或許要求24小時前就通知有點太超過,但畢竟他在球隊待了很多年,同時還是公鹿2021年奪冠的主力成員之一,希望還是可以得到應有的尊重。

"At least let me know 24 hours in advance, not 5 minutes in advance"



— Jrue Holiday tells @Money23Green how he found out he's getting traded for Dame pic.twitter.com/kkIqLHn3A9