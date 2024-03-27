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NBA》又一個不提前說的 哈勒戴回憶里拉德交易案：我嚇傻了

2024/03/27 11:10

哈勒戴認為公鹿交易他太慢通知，沒有獲得應有的尊重。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕哈勒戴（Jrue Holiday）去年休賽季成為里拉德（Damian Lillard）交易案的包裹之一，被公鹿送去拓荒者，最終又被交易加盟塞爾提克，日前哈勒戴在格林（Draymond green）的訪談節目上回顧這件事情，透露被公鹿交易的當下，他真的嚇到了。

回憶被交易的當下，哈勒戴表示他在睡午覺時接到球隊總管訊息，但因為他睡得很熟不想立即回覆，不過隨後經紀人打給他，通知說他被交易了，因此要他立刻回電話給公鹿總管，而公鹿總管也照實告訴哈勒戴，他們拿他去交易里拉德。

哈勒戴表示，被交易之前完全沒有任何跡象，這讓他非常震驚，他認為球隊至少要在交易前24小時就先通知他，而不是交易前5分鐘才告知。

哈勒戴最後表示，或許要求24小時前就通知有點太超過，但畢竟他在球隊待了很多年，同時還是公鹿2021年奪冠的主力成員之一，希望還是可以得到應有的尊重。

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