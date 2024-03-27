中職》不只傳奇球星回娘家！ 統一主場開幕戰OPEN家族不缺席

統一7-ELEVEN獅主場開幕戰，OPEN小將、雪鈴兔波波、Please美眉、LOCK小醬也在場外舞台區要跟球迷一起同樂。（統一獅提供）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本週日統一7-ELEVEN獅台南棒球場主場首戰，除了邀請傳奇球星賀亮德、吳佳榮回到台南主場一起慶祝隊史35週年，場外一系列活動遊戲攤位，將於14:30正式開始，特別規劃四大遊戲體驗區及拍照打卡海報兌換處，歡迎球迷持當日賽事票券一起來參加，遊戲贈品特別規劃歷年統一獅LOGO臂章，推出八款，限量隨機贈送。

統一7-ELEVEN獅主場開幕戰，絕對少不了OPEN家族一起同樂，2022年起，連續三年OPEN小將帶著好夥伴來挺獅到底，本週日OPEN小將、雪鈴兔波波、Please美眉、LOCK小醬也在場外舞台區要跟球迷一起同樂，當天14:40舞台活動特別規劃精彩舞蹈表演、有獎問答及拍照見面會活動，當天拍照見面會採持門票限時排隊拍照，歡迎大家把握難得機會一起來到台南棒球場與OPEN家族相見歡，當天OPEN家族及萊恩、盈盈、魚頭君、喬治法官，也會隨時出現在看台區一起和球迷同樂應援，歡迎大家一起進場參與獅隊主場開幕戰活動。

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3.31（日） 統一7-ELEVEN獅主場開幕戰場外活動

活動地點：台南棒球場大門口舞台區

舞台活動：

14:40~15:05 OPEN家族及統一獅吉祥物見面會（舞蹈表演、有獎問答、拍照見面會）

15:10~15:30 傳奇球星 賀亮德、吳佳榮Talk Show!

15:30~15:50 賀亮德、吳佳榮、邱智呈簽名會

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