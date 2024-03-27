MLB》大谷連13打席0安結束熱身賽 重返天使球場第二打席就被噓

大谷翔平。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟春訓熱身賽接近尾聲，道奇隊今天在客場天使球場面對天使，這也日本球星大谷翔平相隔6個月首度回到老東家主場，大谷全場2打數都吞三振。天使隊最後靠羅培茲（Jack Lopez）的再見安打，讓道奇最後以3比4輸球。

大谷翔平去年休賽季離開待了6年的天使，以10年7億美元大約轉戰道奇隊。大谷翔平今擔任先發第二棒指定打擊，首打席就獲得全場天使球迷歡呼聲，大谷也脫帽向球迷們致意。

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不過，大谷翔平在第二打席上場打擊時，雖然全場大多是歡呼聲，仍夾雜一些天使球迷的噓聲。大谷此戰2打數都被天使投手希爾賽（Chase Silseth）三振。

日媒《Sponichi Annex》提到，自爆發前任專屬翻譯水原一平涉賭風波後，包含大聯盟南韓首爾海外賽、以及熱身賽在內，大谷近11打數僅出現1安。大谷翔平在熱身賽最後13打席都沒有出現安打。

大谷翔平在今年熱身賽出賽11場，交出2轟、9打點，打擊率3成93的成績，整體攻擊指數為1.214。

道奇隊將在美國時間3月28日新賽季開幕戰於主場面對紅雀。

大谷翔平。（今日美國）

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